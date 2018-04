Les notes de la Juventus

Paulo Dybala a accompli l'exploit d'être à la fois le meilleur joueur de son équipe et celui qui a condamné les siens. Terrible pour la Juventus.

Dybala (?) : Le Dybala de Tasmanie. Tout plein d'énergie à sauter dans tous les sens pour rendre fous ses adversaires, mais il a fini par perdre le contrôle de sa propre fougue, pas franchement aidé par l'arbitre. Grand dommage.

Par Kevin Charnay

Pas de Coupe du monde, et pas de dernier carré en Ligue des champions. Et sans qu'il ne puisse rien y faire. Le football est cruel avec Gianluigi ces derniers temps. Et on trouve ça injuste.Un duel entre De Sciglio et Marcelo , on avait déjà une petite idée de qui pouvait éventuellement prendre l'ascendant.La frontière entre l'expérience et la charrette à trimbaler que comporte un joueur de bientôt 37 ans est souvent mince. Et Andrea est un véritable équilibriste qui zigzague autour de cette ligne.De la part de tous les amateurs de football, merci d'avoir commis cette boulette pour permettre à Cristiano Ronaldo de nous offrir ce moment de grâce. Merci Giorgio.Personne ne s'attendait à voir son nom sur la feuille de match en tant que titulaire, et le Real a accepté avec grand bonheur cette petite attention de la part de la Juventus . Cadeau Asamoah. Remplacé parà la 69minute, qui n'est plus l'heureux propriétaire du titre de «» .Pris au piège dans les tréfonds de l'océan madrilène, il s'est noyé lui-même dans ses propres dribbles. Costa Concordia. Remplacé parà la 69minute, toujours Parisien dans le cœur, qui continue de ne pas passer les quarts de finale.Retenu prisonnier pendant des plombes sur le banc de touche, il a été libéré ce soir sur la pelouse. Forcément affaibli, mais l'important c'est qu'il soit revenu.L'impression qu'il est là depuis une éternité et qu'il rendra toujours exactement la même copie toute propre. Comme tous les Allemands de sa génération. Remplacé parpour le dernier quart d'heure, chien fou, mais bridé par son maître.Complètement mangé. Malheureusement pour lui, les Madrilènes avaient plus d'appétit qu'un barracuda. «» .Demain, il va tout de suite consulter un psychologue pour enfin pouvoir vider son sac et déballer tout le mal que le Real Madrid lui a fait. Ça ne pourra lui faire que du bien.