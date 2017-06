Les notes de la Juventus face au Real Madrid

Ils ont fait impression en première période et puis se sont écroulés en seconde. Comme contre le Barça il y a deux ans, les hommes d'Allegri auront donc craqué en finale de C1, et seul Alex Sandro sort, relativement, du lot.

Alex Sandro (6) : Bonne couverture, mais pas toujours imperméable. Un sac de couchage Décathlon. Bonne couverture, mais pas toujours imperméable. Un sac de couchage Décathlon.

Par Ugo Bocchi

La main ferme, il finit par concéder quatre buts, même si tout n'est pas de sa faute. Un daron avec ses faiblesses.Un premier acte au taquet. Et puis l'âge et toute l'attaque du Real qui s'acharnent sur lui dans le second. La vie est dure, tout simplement. Remplacé parexpulsé dix-huit minutes après son entrée, un homme qui aura donc vécu un moment complètement incohérent.Seul sonde fils sera heureux de la prestation de son papa.Un retard récurrent sur tous les fronts, complètement approuvé par la SNCF.En quittant l' Espagne , il a déclaré qu'on allait le regretter. Voilà, voilà.Le Sam plein de bonne volonté en début de soirée et qui finit par s'endormir dans sa voiture, devant la boîte, complètement arraché, vomi coincé dans la gorge, sans pouvoir aider le moindre de ses potes.Une bonne frappe et puis s'en va. Remplacé par, sans avoir pu écoper de quoi que ce soit.Loin d'être pertinent, mais son toucher de balle est si soyeux qu'on ne peut le toucher à son poste. Enfin, pour le moment. Paulo Dybaba. Remplacé parjuste pour dire qu'il a participé à une finale, en somme.Pipi de chat.Un coup de génie dans une foule d'approximations. Patrick Bruel qui parle de poker.