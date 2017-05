Les notes de la Juve

Soirée parfaite pour la Vieille Dame en son antre avec un succès qui la met en position de ballottage très favorable. Dybala a enfin sa soirée référence et Chiellini offre une prestation XXL.

Juventus

: Un gros câlin et même un bisou à Iniesta au moment de l’échange des fanions avant de lui dévier le possible but de l’égalisation un peu plus tard. Seul vrai arrêt du match, mais ô combien décisif. N'a toujours pas encaissé de but de Messi dans sa carrière, mais doit-on s'étonner de ce genre de fait ?: Il a apparemment décidé de se venger sur Neymar pour régler ses comptes avec le Barça . Du coup « O Ney » s’est trimbalé avec un Alves sur le dos pendant tout le match et a été le grand absent de la rencontre.: Il est fort, il est beau, et même un peu arrogant. Pourtant, personne n'est jaloux. Parfois dépassé par Suárez, il a, en fin de match, claqué un tacle monstrueux sur l'Uruguayen, histoire de tuer dans l'œuf les espoirs de «» dans l'esprit des Catalans. Au match retour, il sera là pour le leur rappeler si besoin.: Un but de la tête, une solidité sans faille dans tous les duels, la petite main dans la surface qui va bien pour faire une polémique à deux balles, et aucune incisive de Suárez plantée dans la peau. Le match dont il a rêvé toute la semaine.: «» Si Lady Gaga lui a dédié une chanson, c'est qu'il y a une raison. Quel joueur ! On parle peu de lui, mais le gars est tranquillement en train de devenir le meilleur arrière gauche du monde. Oui oui.: « Se faire prendre pour un pigeon (expr, fam) : C'est depuis la fin du XVsiècle que le pigeon, par métaphore, désigne une dupe, un homme qu'on attire dans une affaire pour le dépouiller, le tromper. De ce mot est dérivé le verbe pigeonner. » Exemple : le Real Madrid qui lâche Sami Khedira gratuitement il y a deux ans.: La rapide ouverture du score le contraint à bûcher plutôt que de construire. Il a su muscler son jeu, ce qu'il n'avait pas réussi à faire contre Naples , par exemple. Remplacé par, histoire de finir le match avec cette bonne vieille BBC.: Tellement fort qu’il a donné son nom à un problème impossible à résoudre. La Cuadrature du cercle. Vous avez 4 heures.: Continue de grimper dans la hiérarchie des meilleurs arrières gauches de la planète. Défensivement impec, passe dec' (déviée) sur le second but. Le nouveau Jarni ?: Il y avait «» , il y a désormais «» . Une précision de tous les instants à faire même jouir les inconnus.: Verre de chouchen à moitié vide ou à moitié plein. Soit on se dit que la Juve a payé 90 millions d’euros pour un joueur incapable de hisser son niveau de jeu en C1, soit on se dit que quand il ne plante pas, il sait tout de même se rendre utile grâce à ses déplacements et ses replis. À vous de juger.