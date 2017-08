Les notes de la France

Face à la menace hollandaise qui pesait sur ses épaules, l'équipe de France sort un match béton digne d’une équipe expérimentée et talentueuse, à l’image d’un Thomas Lemar exceptionnel. La Russie s’approche à grands pas.

Lemar (100 millions) : Un putain de pied gauche qui rendrait presque nostalgique Lionel Messi. Une roulette à faire pâlir Zinédine Zidane. Des passes laser dignes d’Andrés Iniesta. Une volée du gauche aussi violente que celle de David Trezeguet. Et si, dans le fond, la meilleure des nouvelles serait de le voir rester à l’AS Monaco ? Unanimement, la Ligue 1 dit oui. « If there's any justice in the world, he would be your man... »

Par Antoine Donnarieix, au Stade de France

: Hugo tout seul avec sa barre transversale. Rien à ajouter.: Ses percées offensives sont souvent critiquées pour sa difficulté à revenir ensuite, mais sans sa pugnacité au duel, le premier but des Bleus ne serait pas arrivé. Du nerf à revendre, et c’est tant mieux.: Une grimace à terre qui a fait peur au pays, et puis plus rien à signaler pour le chef de régiment. Un voyage dans les steppes de la toundra est prévu cet été pour sa cavalerie.: Leque tu croises tard le soir dans les rues de Brooklyn, costard cravate cintré, cigare aux lèvres, chapeau sur le côté et petite tubéreuse visible sur la poche avant gauche de la veste. Oui, la fleur qui symbolise la pensée mortelle. En gros, le mec à ne pas croiser.: Décidément, ce n’est pas qu’au PSG que le latéral est le moins en vue au sein d’une excellente promotion. Le boulot est fait, mais il y a toujours un goût d’inachevé... Un goût de Benjamin Mendy , quoi.: C’est bien simple, si vous mettez un lion affamé en cage avec cet homme pendant une heure et que vous ouvrez la porte pour constater les dégâts, c’est ce ringard de roi de la jungle qui ressort en position fœtale. Un dresseur aussi performant que Sacha Ketchum au début des années 2000.: À force de creuser des trous d’air dans le milieu de terrain batave, La Pioche a produit de l’emmental. Parfois pêcheur par excès de gourmandise, Paulo invite tout de même la France à prendre des cours de russe. Particuliers, les cours.: Pour les amateurs desur Nintendo 64, sachez que la barre des 1000 km/h est désormais dépassée grâce à ce bolide en pleine ligne droite. Son kit N.O.S est en place, car Kingsley préfère les grands espaces. «» . Remplacé par, trop court devant Lemar.: Une feinte de corps sur l’engagement initial, un but, une faute intelligente contre un jaune, puis une faute subie pour un rouge. En gros, un public dans la poche. Grizi n’a pas beaucoup joué en ce début de saison, mais sa cote de popularité est toujours au max. Remplacé par, juste pour montrer l’hyperpuissance qui fait cocorico.: Un homme qui pèse dans les duels et qui fatigue les défenses. Toutefois, plusieurs questions restent en suspens : quand replantera l’Olivier ? Où sont passés les gens qui l’ont aimé ? Qui l’aimera au rythme des saisons ? Peut-être Wallen, allez savoir. Remplacé par, Kyky a marqué en allant bien trop vite, Kyky va apprendre que le périph' est limité à 70 km/h. Keskykya ?!?!