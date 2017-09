Les notes de la France

Après une première période très encourageante, l'équipe de France s'est rendu compte petit à petit qu'elle n'arriverait tout simplement pas à faire péter le mur luxembourgeois.

Kanté (7) : Un grand jour que ce 3 septembre, car l'académie française a décidé de modifier quelques expressions françaises. Ainsi, « rattrapé par la police » est officiellement remplacé par « rattrapé par Ngolo Kanté » . Bien plus parlant comme image.

Par Kevin Charnay

L'été est loin d'être terminé pour Hugo au travail. Une journée encore une fois très tranquille, à glander au fond du bureau en profitant de la clim. Hugo frais.On a tous vécu cette soirée où l'on a un peu trop taquiné la bouteille. On n'a aucun souvenir de comment on a fait pour rentrer, mais on est très content de se réveiller dans son lit. Un peu comme Djibril Sidibé, qui rivalise de maladresses, mais qui trouve toujours le moyen de rattraper ses imprécisions techniques.Quand Kos, un défenseur central de 32 ans, est impérial dans chacune de ses rares interventions, on appelle ça de l'expérience. Quand Kos, un défenseur central de 32 ans, se fait déposer salement par Gerson Rodrigues , on appelle ça de la vieillesse.Sam, c'est celui qui ne boit pas. C'est celui qui défend, et c'est déjà bien suffisant.Et 10 pour Benjamin Mendy , surtout.» La parfaite définition pour décrire ce qu'a vécu Kyky sur son côté droit. Qui a fait le job, mais qui avait physiquement très envie de venir occuper l'axe. Qu'il trouve une bonne crème pour la peau, parce que c'est ce qu'il va vivre toute la saison à Paris. Remplacé parà l'heure de jeu, qui est venu s'entraîner pour détrôner Jimmy Vicaut.Imaginez une pièce de cinq mètres carrés sans porte et Gilbert Montagné à l'intérieur qui a envie de pisser. Pogba, c'est les murs. Gilbert Montagné, c'est les milieux luxembourgeois, qui n'ont pas arrêté de se cogner et de tomber au sol. Triste, mais forcément un peu drôle.Toujours aussi soyeux balle au pied et juste dans ses choix, disponible et impeccable techniquement. Ce soir encore, c'était Tomtom et ses nanas.Marc-Antoine, crinière blonde, bac L mention bien en poche, sarouel fleuri et furet de compagnie sur l'épaule, n'a jamais été aussi vif.Comme un vendeur de fringues en période de soldes, il s'est contenté de faire des remises à 50%. Et c'est quand même souvent une arnaque. Remplacé parà l'heure de jeu, étonnamment mou.