Les notes de la France

Emmenés par un trio Dembélé-Mbappe-Pogba qui donne des envies d'aller voir ce qu'il se passe en 2018 et en 2022, les Bleus partent en vacances sur une victoire (3-2) et sur un constat positif : en osant, tout est possible.

Dembélé (8) : Le jour où il aura le brassard, on pourra officiellement l'appeler Capitaine Crochet. En attendant, il a prélevé les reins de l'intégralité de la défense anglaise, signe que plus jeune, il devait être assez doué à Docteur Maboul. Certainement à cause de ce jeu qu'il a séché les cours de replacement défensif, d'ailleurs. En somme, ça doit être aussi chiant d'être le latéral d'Ousmane que plaisant de le regarder jouer.

Par Swann Borsellino

Il a pris des buts de Kane et a constaté le niveau affligeant de la Premier League. Son quotidien.Quelques minutes et puis s'en va en vacances. Mendy, c'est le mec qui ne venait pas à l'école quand on avait le droit d'amener les jeux de société. Remplacé par, scout du FC Barcelone pour Thomas Lemar Un peu tendre sur Kane lors du premier but anglais, il a rectifié le tir dans la foulée. Même si son tir que l'on n'oubliera jamais, c'était justement contre Tottenham L'avantage de la terre battue, c'est qu'il n'y a pas de vidéo. Les Rafael madrilènes sont définitivement moins à l'aise sur gazon.Que les temps sont durs pour la droite. Censé incarner le renouveau, Sidibé montre souvent ses défauts, notamment en ce qui concerne le conservatisme où certains électeurs lui préfèrent encore Bacary Sagna . Il aura quand même trouvé le moyen d'aller chercher quelques voix en allant marquer un but. Remplacé parpour que tout le monde soit représenté aux législatives. Même les chauves.S'il restePeut-être l'un de ses meilleurs matchs en Bleu. Et si certains diront que ce n'était pas très difficile, Pogba a montré que bien entouré et quand il optait pour la simplicité (cf son jeu en une touche, notamment sur le but de Dembélé), il était l'un des tout meilleurs au monde. Pourvu que ça dure.Parce qu'il a fallu un Ali à Booba et un Pippen à Jordan, Pogba a son Ngolo. On le disait émoussé par sa longue saison avec Chelsea , toujours est-il que l'ancien de Leicester a fait le taf et encore un peu plus. Omniprésent pour couper les lignes de passes, malin à la relance, NG a montré à DD ce qu'il pouvait apporter : Kanté petit, t'es costaud.Ne pas être né quand Oasis a enregistrén'empêche pas d'avoir de bons goûts musicaux, du coup Kylian a fait de John Stones sa. Et si même Theresa May avait envie de le voir marquer son premier but en sélection, le gosse se moque d'avoir touché la barre : il a pris son pied et a montré, en offrant un caviar à Dembélé et en célébrant son but avec lui, qu'avec un peu d'audace, la France était bien en marche vers le Mondial 2018. En espérant qu'Emmanuel Macron ne lui crée par un poste de ministre du Kiff.Très utile tout au long d'une première période qui a longtemps eu une gueule de Stoke City Middlesbrough , il a envoyé un enchaînement de grande classe sur le but qui lui a été refusé à la suite de sa position de hors-jeu. Non, Olivier n'est toujours pas glamour, mais quand ça bouge aussi bien et aussi joliment autour de lui, on oublie son côté disgracieux et on redécouvre son utilité. Remplacé par, histoire que l'OM puisse observer ses futures recrues.