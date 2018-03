Les notes des Bleus

Après une première mi-temps ennuyeuse à souhait, les Bleus ont mis la machine en branle et se sont débarrassés des Russes sans trop de soucis. Pas flamboyant, mais réconfortant.

Par Alexandre Doskov

A très bien fait son métier jusqu'à la 70minute et ce but sur lequel il ne peut pas grand-chose. Grand retour du «» dans 4, 3, 2, 1...Il n'a rien offert à ses coéquipiers, aucun bon centre, même pas un ballon un peu sympa. Pavarpagon, le Pavare de Molière.Pas assez mauvais pour n'avoir rien à faire dans la liste des 23, pas assez bon pour avoir assuré sa place dans le 11 de départ.Heureusement que les Bleus n'en ont pas pris un deuxième, sinon il aurait été le punching-ball idéal. Mais il a laissé sa place àqui a vécu ses dix premières minutes en équipe de France , alors on lui pardonne tout.Pas dégoûtant quand il s'agit de défendre. Mais quitte à être un peu provoc', on aimerait lui rappeler que l'époque exige qu'un latéral attaque également.Dyson a eu besoin de déposer 250 brevets pour créer son Cyclone V10. Complètement débile. Pour créer Ngolo Kanté, un ovule et un spermatozoïde ont suffi, et il aspire mille fois plus fort. Remplacé par, qui a lui le brevet des collèges et même un bac avec mention.Un match entre un peuple qui a guillotiné son roi, et un peuple qui a fusillé son empereur. Bref, pas un temps à sortir un aristocrate de chez lui. A laisséterminer le boulot, au bon souvenir de leurs années parisiennes.Facile de faire le fantôme quand on porte un maillot blanc. Il a passé plus d'une heure à effrayer les supporters des Bleus avec ses mauvais choix, puis a été remplacé parqui n'a pas fait de vagues. Sauf avec ses cheveux.Il a demandé à Lunev s'il voulait bien de lui, et il n'a pris que des vents. Après avoir tout raté devant le but pendant une heure, il a laissé sa place à, toujours heureux quand il s'agit de rejoindre ses copains.Dans un stade à moitié vide au coup d'envoi, il a retrouvé ses repères de Monaco et ce coup de rein supersonique qui a fait de lui un joueur à 180 millions d'euros. En saupoudrant le tout avec juste ce qu'il faut de chance, ça donne un doublé, son premier en sélection. Remplacé par, qui n'a pas eu assez de temps pour se montrer.