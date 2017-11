Les notes de la France contre l'Allemagne

Soirée mitigée pour les Bleus, qui ont montré tellement de belles choses qu'on ne peut qu'être déçus de l'égalisation allemande en fin de match.

Par Alexandre Doskov

Trapp est titulaire, Areola sur le banc, Mandanda joue avec les Bleus quand Lloris et Deschamps veulent bien lui laisser un match amical ou deux. Bienvenue en 2016.Pas un match incroyable, mais sa remise folle avant le premier but de Lacazette a suffit à illuminer sa soirée. Des rumeurs disent même qu'il aurait lâché «» au moment de passer le relais àIl n'avait pas de bougies sous la main pour fêter son anniversaire ? Pas grave, Samuel s'est consolé en éteignant tous les Allemands. En leur soufflant dessus bien fort comme le grand méchant loup-mtiti qu'il est.À l'affut, mais pas assez vif. S'il était habillé en orange, on aurait pu le confondre avec les stadiers empotés qui ont galéré à attraper l'envahisseur de terrain solitaire à la fin du match.Du Matuidi dans le texte, avec une magnifique ouverture sur Digne, des grandes courses et un cœur gros comme ça. Sorti pour, qui préfère les grands contacts avec des épaules grosses comme ça.Frais, tonique, raffiné, se fait discret sur la longueur. Tolisso de Cologne La dernière fois que des aristos français ont voulu mettre les pieds en Allemagne , c'était en 1870 et ça c'est plutôt mal terminé. Du coup, le vicomte Adrien est resté tranquillement dans son coin en laissant le reste de la cavalerie faire le boulot.Exceptionnel sur l'ouverture du score avec un double contact plus violent qu'un gauche-droite de Stallone. Et comme dans, il y a un grand blond qui a fini KO.C'est remuant, c'est rafraichissant, c'est irrésistible, on adore. Kyky donne envie de chanter à tue-tête : «» vingt ans après ces gros nullos de Hanson.Dix minutes à vendanger, puis quand il était prêt pour l'arrivée du Beaujolais nouveau - disponible après demain dans toutes les grandes surfaces -, il est entré dans son match. Résultat des courses, des belles remises et un doublé. Un grand cru remplacé parà la 75, histoire de terminer le repas avec un verre de vin blanc.