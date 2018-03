Les notes de la Colombie

Victorieuse après avoir été menée de deux buts, la Colombie obtient un succès plus historique que fondamental face à la France. Une victoire glanée grâce au courage de Mina, l'abattage d'Uribe, la griffe de Falcao et le sang-froid de Quintero.

Falcao (7,5) : Quand un tigre rencontre un lion, c’est une sacrée bataille de félins. La crinière centrale Umtiti-Varane peut en témoigner. Remplacé par Zapata (68e), bête de cirque.

Par Antoine Donnarieix, au Stade de France

David voulait éviter de se prendre une piquette, alors le portier s’est dit que c’était le moment de sortir un grand cru. Hélas pour lui, ce fut une bien mauvaise récolte et le voilà qui repart en zigzag. Ospinard.Les tacles glissés, c’est son dada. Les fesses par terre et la toupie aussi, ce qui en fait un excellent danseur pour remplacer John Travolta un jour avant son show disco. Le Fabra du vendredi soir.Au dîner, l’asperge se mange en entrée, juste avant le plat de résistance. Mais à Saint-Denis, la tour de contrôle colombienne fait ce qu’elle peut pour éviter les évasions à l’aide d’explosifs sans donner de repas à ses prisonniers. Mina retardement.» Brigitte Bardot ferait bien de reprendre du service dans la chanson, car le bougre a bien géré la protection des animaux Giroud et Griezmann, libres dans leurs gestes.Les douceurs de Lemar sont devenus ses pires cauchemars. Mais dans la difficulté, le latéral est parvenu à se faire une réputation solide pour ne pas passer pour une pauvre victime sans défense. Princesse Arias Stark.Le nom d’un ancien président de la République de Colombie , avec les enquêtes de popularité biaisées qui vont avec. Si on devait lui donner un surnom, ce serait comme le journal local :. Le temps de se mettre en selle.En espagnol, «» signifie l’aigle. En français, Aguilar rappelle surtout ce brillant latéral droit du Montpellier HSC. Eh non, il n’est ni bolivien ni charcutier colombien. Remplacé par, plus courtois.Qu’est-ce qu’on l’aimait, ce milieu de terrain de Ligue 1 et sa jolie coupe de Jackson Five. Mais les années 1970 ou le VAFC en Ligue 1, c’était avant. Bien avant, même.Un coup franc au-dessus, puis une passe décisive pour son capitaine. Si le meneur de jeu est toujours en couple avec la sœur d’un coéquipier, il lui faut encore un coup de main pour la mettre au fond. Remplacé par, plus efficace en dix minutes au Stade de France qu'en une saison à Rennes Souvent acteur et même buteur, il est ce hors-la-loi qui vole la crédibilité des riches pour la donner aux pauvres. Muriel Robin des Bois. Remplacé par, très gauche.