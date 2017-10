Les notes de la Bulgarie

Surprise dès le début de la partie, la Bulgarie a couru après le score, mais n’est pas parvenue à revenir à hauteur des Bleus. Pourtant, sa prestation globale était à la hauteur de son adversaire du soir.

Bozhikov (7) : Un central à la hauteur de l’événement. Solide sur ses appuis, sérieux sur ses marquages et besogneux dans l’âme. Depuis le paradis des salopards, Trifon Ivanov peut être fier.

Par Antoine Donnarieix

Sa tête a tourné dans tous les sens sur l'ouverture du score des Bleus. À l’image de son équipe ensuite, il est resté sérieux avant de capituler. «» L’Iliev aux enfants.Un hommage appuyé à Bacary Sagna pour les centres au troisième poteau, des contrôles peu académiques comme ceux de Mamadou Sakho , et un style à la Sébastien Corchia . Indéniablement, il était là pour rappeler les oubliés de la liste de Deschamps. Sympa.Plus dans la difficulté car plus proche du phénomène Mbappé, il s’est fait remotiver par son acolyte en charnière pour garder la pêche. «» .À fait se lever le banc de touche français en découpant Tolisso. À fait le job, donc.Ce garçon qui expliquait «» à sa ressemblance nominale avec l’assassin du 17 novembre 1993 est un sacré bon acteur. Car ce soir, sa tête à bout portant a clairement fait passer un gros frisson sur TF1. La fièvre du samedi soir.Faire tomber Kylian Mbappé est passible d’une peine d’emprisonnement en France . Avec un simple carton jaune, il peut s’estimer heureux. Un bon volume de jeu, mais ses cris de rage ne suffisent pas à marquer des buts.Un formidable nom pour l’équipe des légendes de la Tchéquie dans PES.Un coup de coude bien sale pour demander à Djibril Sidibé de se calmer, avant de lui montrer toute l’étendue de sa technique d’un grand pont magnifique. Un milieu qui joue la tête haute, c’est toujours un grand oui., qui voulait faire un break avec le tennis.Selon nos informations, le buteur du Genoa aurait passé le premier acte à draguer Raphaël Varane . «» . Jean Galabinov. Remplacé très tôt par, bien moins romantique, mais diablement plus efficace.Malin et rusé pour demander la balle en profondeur quand la défense française regarde ailleurs, il n'a pas eu besoin de la nuque longue chère aux attaquants bulgares despour se camoufler. Sacré renard.