Les notes de l'OM

Pas loin de chuter, les joueurs de Rudi Garcia peuvent remercier Pelé et Rolando qui envoient les Olympiens au Groupama Stadium.

975

Pelé (8) : Edson Arantes do Nascimento vient de dégringoler d'un rang dans le classement des Pelé.

Par Andrea Chazy et Kevin Charnay

» Peu importe la douleur ressentie lors de cette double confrontation, il a serré les dents.Des petites foulées en sautillant, le buste droit, la tête haute, le tout en faisant des cœurs au public. Gustavo Kuerten.Aurait préféré jouer au jeu de cartes du même nom, mais a tenté de s'occuper seul d'une bande de gamins remplis de boisson énergisante. Tonton Adil.Ses dernières performances surnaturelles commençaient à tous nous monter à la tête. Merci de redevenir humain, Bouna.Même sans son, les images ont parlé d'elles-mêmes. Morgan Sanson a besoin de retrouver Luiz Gustavo au milieu de terrain pour recommencer à souffler. Remplacé par, nouveau roi de la Canebière devant l'Éternel.Disparu du petit écran en 2015, on a retrouvé le Lopez méchant qui te met des coups et qui lâche des «» à Amadou Haidara. Lopez de vos morts ! Remplacé par, qui a contribué à remettre son équipe à l'endroit.Impliqué, mais imprécis, il suscite tellement d'espoirs que Rudi Garcia a fini par le foutre en pointe. Clairement pas à son aise quand il ne peut pas bouffer la ligne blanche. Comme JCVD.Moins flamboyant que lors des derniers matchs, il reste indispensable à l'OM et termine quand même avec une passe dé' et une expulsion provoquée. Et surtout, enfin l'occasion de faire cesser les blagues sur son palmarès inexistant.Il court n'importe où mais il le fait tout le temps, la plupart du temps en criant et en montrant ses dents. Mériterait presque un su-sucre.Zozote même au moment de conclure. Une pâle version de Jean-Claude Dusse, la gouaille en moins. Remplacé par, en hommage aux Rolling Stones.