Les notes de l'OM

Bilan ? Amavi, Zambo et Payet au top, pendant que Rolando avait encore la tête à Salzbourg. Marseille s'impose au mental et sans physique, sûrement parce qu'il flottait ce soir une belle brise de Nice sur le Vélodrome.

Vidéo

Payet (8) : Qui va tomber ? Lemar ? Martial ? Ben Yedder ? Une chose est sûre : si Deschamps a repoussé sa liste définitive au 17 mai, c’est parce que le petit Dimitri y a bougrement sa place. Autant lui laisser le démontrer jusqu’au bout.

Masochiste, il est revenu exprès pour se faire martyriser à froid par le Johnny Knoxville du Sud, Mario Balotelli . Steve-O.Formé à Nice , il a mis Souquet K.O histoire d’écarter un potentiel concurrent à l’Équipe de France . Ce genre de type qui branche le retardateur et court prendre la pose pour faire croire à son ex que tout va bien depuis qu’elle est partie.Vous l’avez vu éternuer ? N’y voyez aucune allergie au pollen après son coup de chaud de jeudi dernier, il s’est juste fait enrhumer par Balotelli. Remplacé par, «» tous les centres.» Tantôt en défense pour compenser Gustavo, souvent aux côté de Zambo au milieu. Un gentil Kamarade d’école, pourrait faire mieux, attention aux bavardages. Remplacé par, qui n’a pas eu le temps d’en placer une.Un joueur bi-goût, aussi bon en attaque qu’efficace en défense. Le genre de type frais qu’il est bon d’avoir sous la main quand il fait chaud. Bounana Split.Il paraît qu’à l’automne quand les feuilles commencent à tomber, les jardiniers délaissent leur râteaux pour un petit Zambo électrique. «, confiait récemment un utilisateur.» Plus belle progression technique depuis Carapuce dans la S1 de Pokemon.On s’inquiète à chacun de ses bobos, on le chouchoute, on chante ses louanges, et papa Garcia est fier de son héritier. Luiz, le royal baby.Il est passé à côté de son match, cramé comme aventurier après trente jours de Koh-Lanta. Offrez-lui un confort, bordel. Remplacé parun bonus « Piquouze » sur Mon Petit Gazon.» Jamais. Personne n’a jamais dit ça. Moins performant dès que son corps arrête de suivre, c’était le cas ce soir.Il a tenu treize minutes avant de laisser éclater sa joie. Pas mal, on a vu bien pire après un mois sans la mettre au fond.Bonus :Une bien belle roulade sur l’échelle de Nadia Comăneci.