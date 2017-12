Les notes de l'OM

Si l’OM s'est sorti tant bien que mal du guêpier héraultais, il le doit aux briscards du jour qui se nomment Rami, Sanson et Thauvin.

Rami (7) : Le taulier du restaurant a passé sa soirée à diriger ses employés pour servir de la bouillabaisse dans de nombreuses assiettes. Résultat des courses : pour un dimanche, les recettes sont bonnes.

: Avec des gants en peau de pêche en plein hiver, le portier s’est manifestement trompé de saison. Le voilà qui repart donc sans la banane, mais avec une jolie carotte pour les Montpelliérains.: Le frileux qui se protège toujours avec son écharpe, ses gants et son bonnet par peur de tomber malade. Zéro prise de risque, zéro folie. Mais finalement, c’est bien lui le plus prévoyant.: L’agent secret était dans sa mission malgré l’insertion des extraterrestres Sio et Camara dans son périmètre de sécurité. Pas grave, un coup de neurolaser et tout s’efface.: Avec un nom pareil, on prend logiquement froid à partir de décembre, puis on galère à se défaire de la maladie. Cette année sera celle de la bronchite chronique.: Certes, l’homme est irréprochable depuis le début de saison et pourra s’en défendre, mais sur l’action du but montpelliérain, il se fait effacer comme une vulgaire victime. Gustavocat du diable.: On va expliquer que ce sont les conséquences de la neige à Marseille , mais ce joueur glisse sur ses contrôles de balle. En revanche, même si ça pollue, il sait déblayer le passage une fois qu'il est à plein régime. Pas très beau, mais serviable.: Pour savoir qui est le capitaine de l'OM, il suffit de regarder qui est ce milieu offensif international qui tire les pénos. Qu'à cela ne tienne, Dimitri continue de porter le brassard. Remplacé par, remplaçant dans la discorde.: Plutôt quelconque dans le jeu stérile de son équipe, mais héroïque au moment de gratter un penalty polémique.: «» La pyrotechnie et les fumigènes de Thauvin sont dans ses chaussures, de quoi satisfaire son club et protéger son joyau. Remplacé par: Toujours zéro but en Ligue 1, ce qui fait de lui le meilleur Germain du championnat, à égalité avec le lynx du PSG . Remplacé par