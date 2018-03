Les notes de l'OM

Placé par Rolando à la demi-heure de jeu, l'OM a finalement explosé et s'est fait retourner au cours d'une seconde période dominée par les Lyonnais. Sur le tableau, deux lumières -Mandanda et Payet- et pas mal de gadoue.

Par Maxime Brigand

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Gainé face à Mariano , élastique devant Traoré et Cornet, il a encore bavé sur sa surface malgré trois décrochages. Le Stretch Armstrong n’est pas mort, reste à bien le protéger. Hugo qui ?Flippé à l’idée de se faire tatouer, le penseur de Kashiwa n’est resté que 35 minutes sur la piste. Suffisant pour faire rebondir sa croupe devant Mariano et se faire tripoter en mondovision. Claqué et remplacé par, bleu canard et loin d'être bleu.Il a attaqué sa soirée en partageant un sourire avec Rolando et s'est ensuite perdu dans les toisons lyonnaises. Un trentenaire bouleversé par le rythme et la vie, avec un beau crochet sur Marcelo avant de partir. La vie d'Adil.Enrhumé au Parc fin février, il a cette fois foutu son nez dans son premier but de la saison avant de couler avec toute la compagnie de Garcia. Un homme en panne de batterie sur la route de son retour en sélection.Bloqué une bonne partie de la soirée par Bertrand Traoré, lâché sur la table par Ocampos et saccagé par Rafael , il a fini par se perdre dans l'ascenseur. «» Une bulle qui éclate, et un Ferland qui s'envole de l'autre côté.Préféré à Zambo, il a astiqué les tuyaux lyonnais en début de soirée avant de se perdre dans les vagues. Maxime déforesté.Comme quoi, Luiz n'est qu'un homme et chaque roi peut voir sa couronne tomber. Cela devait arriver. Un bel hommage à Louis XVI.IAM sera à New-York en mai prochain, le MC du Loiret, lui, a une nouvelle fois foiré une grosse date. «Des éclairs, des courbettes dans la fumée, des flashs et de grosses transitions, Dimitri Vegas était au Vélodrome dimanche soir. Dommage qu’il n’ait pas assuré les finitions.Enfermé dans un Bill Balle depuis plusieurs parties, il s'est fait gober offensivement et aura mis plus d'une heure à exister défensivement. Un disparu, histoire de ne pas oublier Lucas Tronche. Remplacé par, pas vu, pas pris.Une sale pub pour le QI foot et un beau clin d’oeil à Ridley Scott. Encore une fois, le format A5 s’est retrouvé seul sur sa planète et s’est fait rouler par la paire Morel- Marcelo . C’est pas comme ça que la petite Élise va craquer. Remplacé par, un Kóstas en croisière qui a cru emmener son petit monde au paradis.