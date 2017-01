Les notes de l'OL

Grâce à une performance majuscule d'Alexandre Lacazette, les Lyonnais ont logiquement vaincu des Marseillais trop limités. Une victoire incontestable.

Lacazette (8,5) : Un doublé, des mouvements constants, aussi fort dos au but dans les remises que face au jeu à la percussion, il a prouvé aux plus bornés qu'il était bien plus qu'un tireur de penaltys. Conquérant comme jamais. Alexandre le Grand.

Par Kevin Charnay

Un goût toujours aussi prononcé pour les photographes, mais force est de constater que c'est efficace.Comme d'habitude, il apporte énormément offensivement, mais présente quelques lacunes défensives. Sauf que face à un côté Dória-Sarr, il n'avait pas besoin de défendre. Du coup, très bon match.Jamais aussi bon que lorsqu'on ne le remarque pas spécialement sur un terrain de foot.Comme quoi, un rat crevé sur la tête n'empêche pas d'être doté d'une hygiène irréprochable. Propre.Il y est allé, malgré lui, de son petit but offert à l'adversaire. Ce qui fait tout son charme, assurément.Ce soir, l'OL, c'était une bonne fournée de frites bien chaudes et savoureuses. Le seul truc à jeter, c'était le cornet, non comestible.Seul dépositaire de l'équilibre et de la domination lyonnaise au milieu de terrain, il a parfaitement su organiser le jeu de transition et mettre les petits coups qu'il fallait. Max la menace.» Sans conséquence, heureusement. Remplacé pardans les dernières minutes. Pour la forme.Toujours là pour faire dérailler et perdre les pédales à ses adversaires. L'enroulé du pied droit dans le petit filet opposé, c'est comme le petit vélo, ça ne s'oublie pas. Remplacé par, qui a déjà fait passer quelques frissons sur ses premières prises de balle.De très belles éclaircies balle au pied qui rappellent le bien-être des vacances, mais un nombre incalculable de mauvais choix. Une déchetterie de la Côte d'Azur, quoi. Un cadre magnifique, mais une déchetterie quand même. Remplacé parà vingt minutes de la fin, pour fermer la boutique.