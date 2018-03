Les notes de l'OL

Absents des trente premières minutes, les Lyonnais ont pris le sillage de Ndombele et d’Aouar pour renverser le match, avant de se faire reprendre. Puis, Depay a réglé la note en fin de match, comme face à Paris.

Par Albert Marie

Il ne pouvait vraiment pas sauter plus haut que ça sur la tête de Mitroglou ? Pour le foot, ça n’a pas vraiment été ça. Pour ce qui est du, sa vraie passion, il a eu l’occasion de s’amuser un peu au coup de sifflet de final et dans le tunnel.Un attentat sur Amavi en début de match en forme d’hommage à Carlos, condamné cette semaine à la perpétuité. À côté de ça, il enlève un ballon très chaud devant Lopes en fin de match et a montré une belle activité dans son couloir.Devancé par Rolando sur le premier but marseillais, il a bien réagi par la suite et compensé les bizarreries de son copain Jéremy.En galère dans la relance et auteur malgré lui de l’offrande qui permet à Mitroglou d’égaliser, il a été absent sur toute la ligne. Félicité par SMS par les cheminots de la SNCF à la fin match.Beaucoup de vitesse pour dominer un Florian Thauvin très bien contenu, et des montées qui ont souvent apporté le danger. C’est par où la Russie Même à moitié dans les vapes, il a multiplié les gourmandises et marqué un magnifique but. Remplacé à par, après avoir un peu perdu ses esprits. Ramenez-nous le vite et en bonne santé. Merci.Le métronome de l’OL n’a été ni très mauvais ni très bon, comme d’habitude. Sa présence et sa science du placement ont soulagé quand Lyon suffoquait en début de partie.Dominant. Rolando va longtemps regretter d’avoir voulu jouer au plus costaud avec lui. Il a pris la mesure du milieu marseillais après vingt minutes compliquées et donné le tempo du retour lyonnais. Impliqué sur les deux premiers buts de l’OL.Le plus dangereux des attaquants lyonnais. Il aurait pu scorer à deux reprises sans un grand Mandanda et a concrétisé en servant Aouar sur le deuxième but. Ses accélérations ont fini par achever la défense marseillaise. Bertrand Cantat.Il salope un beau centre de Rafael en début de match. À part ça, du classique avec quelques coups de reins, des frappes trop lointaines et onze petites passes (plus faible total du match). Moins convaincant qu’en Jenny Everdeane dans Gangs of New York, mais quel jeu de tête.Une frappe enroulée sur le poteau et un magnifique entente avec Adil Rami pour tromper Mandanda sur l’égalisation de l’OL : il a fait du Vélodrome son jardin. Maxwel House. Remplacé par. Le Danny Trejo de Rhône-Alpes a fini en sang et réglé l’addition pour ses potes d’un amour de tête, comme face au PSG