Les notes de l'OL

Tenues en échec pendant 120 minutes par des Parisiennes bien regroupées défensivement, les Fenottes battent leurs rivales hexagonales aux tirs au but, comme en finale de la Coupe de France. Gérard Prêcheur part sur un triplé championnat-coupe-C1, comme la saison dernière.

Olympique lyonnais

Bouhaddi (7) : Une superbe parade face à Shirley Cruz à la demi-heure de jeu. Pas grand-chose à faire ensuite, une petite boulette sur un dégagement en seconde période et l’héroïne des tirs au but. Typical Bouhaddi.

Par Maxime Feuillet

Londres a son Tower Bridge, Cardiff a vu Mbock Griedge. Moins solide.La même coupe de cheveux que Mapou Yanga-Mbiwa , la même sérénité défensive aussi.Maître Renard, par l’odeur alléchée d’un quatrième sacre européen, a tenu son rôle de patronne de la défense rhodanienne. De l’envie et de l’engagement, un peu trop parfois. Renard chenapan.Viser la lune, à Amel Majri, ça ne lui fait pas peur. La latérale gauche n’a qu’une philosophie, porter le danger dans son couloir avec ses dribbles et sa technique impeccables. Meilleure Lyonnaise de la partie, la native de Vénissieux soulève sa quatrième Ligue des champions. Toujours le poing levé.Si Majri lève le poing, Abily a plutôt tendance à lever le majeur lorsqu'elle affronte les Parisiennes. Dans un rôle moins offensif que d’habitude, elle a été très utile dans la récupération lyonnaise aux côtés de Kumagai. Camille Combat.Très intéressante en sentinelle, la Japonaise a récupéré un grand nombre de ballons au milieu de terrain. Mamadou Saki Kumagai.Dzsenifer souhaitait s’exposer un peu plus au soleil en quittant Francfort pour Lyon l’été dernier. Élue meilleure joueuse du championnat lors des trophées UNFP, elle a tenté sa chance de loin, sans grande réussite. L’une des seules Fenottes à apporter du dzsanger.Endormie sur son aile gauche pendant la première heure de jeu, la Bretonne a eu du mal à se réveiller même après son repositionnement dans l’axe après la sortie de Hegerberg. Un tir au but manqué pour couronner le tout. Eugènie Le Sommier.Récemment élue meilleure joueuse d’Europe par la BBC, l’attaquante qui disputait son centième match avec l’OL ce soir peut s’en vouloir. La Norvégienne a raté deux énormes occasions en début de seconde période. Elle reste ce que la Norvège a de plus croustillant, tout de même. Remplacée par, volontaire.Alors que l’OL s’apprête à perdre Alex Lacazette lors du mercato estival, les Fenottes ont dit au revoir à Alex Morgan dès la 22minute de cette finale, sortie sur blessure. Alexandrie, Alex s’en va. Remplacée pardont les courses n’ont pas suffi à créer des différences. Remplacée par le bonbonpendant la prolongation.