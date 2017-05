Les notes de l’Atlético

L'Atlético, ce n'est vraiment plus ce que c'était. Si les Colchoneros ne touchent toujours pas la balle, ils ont également perdu leur solidité légendaire. Et leur milieu de terrain est un champs de ruine.

0

Hernandez (-7 par rapport à Marcelo, en âge comme en note) : Que faire quand on a 21 ans, qu’on débute sa carrière et qu’on se retrouve en face de Marcelo et CR7 ? Bah pas grand-chose. Au moins, il aura appris. Que faire quand on a 21 ans, qu’on débute sa carrière et qu’on se retrouve en face de Marcelo et CR7 ? Bah pas grand-chose. Au moins, il aura appris.

Non, non et non. Malgré tous ses refus de prendre un deuxième but, son talent ne suffit pas pour aller décrocher une Ligue des Champions. Allez hop ! Oblakard.A tenté de cuire Ronaldo et Benzema dans une poêle en fonte, a explosé la lèvre de Casemiro , mais doit se résoudre à l’évidence : ses techniques rudimentaires, même efficaces en apparence, sont dépassées. Et son entreprise aussi. Place à la modernité. Jean-Baptiste André Godin.Aime découper les ailes, sait comment récupérer les œufs, et connait la formule pour garder un cœur tendre. Malheureusement, le blanc est toujours le meilleur, et prend le dessus quand le service est parfait. Savic, le spécialiste de la volaille A ramené de Chelsea la concentration de David, a emprunté la tendresse de Fernandez et l’impulsivité de Suárez. Reste qu’il a tenté d’imiter Marcelo offensivement. Et ça, ça mérite (presque) la moyenne.Aussi rapide que la lumière, le bolide n’a pas eu peur de traverser des chemins boueux pour réussir son parcours. Sauf qu’il s’est perdu en route et n'avait pas l'équipement pour s'adapter à la situation. Yannick Ferrari Carrasco. A laissé sa place à, qui rime avec Lada.» Problème : le sommet a été atteint et la courbe est à présent descendante. Pour l’ Atlético comme pour Gabi . Qui fait désormais ses 33 ans.En général, la C1 le métamorphose. Pour le plus grand bonheur des yeux. Mais comme il s’agissait d’un match de Liga, on n’a pas eu le droit à ça . Suppléé par, qui a touché quatre ballons.Pas au top. A tenté de s’en sortir à l’intelligence. Rien d’orgasmique, juste quelques préliminaires. Petit Kokin.Qui osait pleurer et crier à l’injustice lors du dernier classement Ballon d’or ? Non Messieurs, tant que le Français acceptera de se faire appeleret de rester l’esclave de ses potes à courir partout ou à défendre comme un chien, il ne pourra ambitionner d’atteindre les sommets européens. Que ce soit sur le plan collectif ou individuel.» . Pas assez expérimenté, donc. Sinon, il l’aurait provoqué, ce péno sur la seule occasion des siens. Remplacé par, qui a touché deux ballons.