Les notes de l'Angleterre

La triplette de Saint-Denis. Gareth Southgate s’est envoyé sur une défense à trois Jones-Cahill-Stones face aux Bleus. Mbappé et Dembélé se sont amusés des trois piliers de bar anglais et rappeler au pays qui vient de gagner la Coupe du monde U20 que la France y est allée sans ses deux meilleurs joueurs de la catégorie.

Stones (18, comme les pompiers) : dans son best-of de 2017, on pourra se mettre en boucle la fois où Falcao le bouffe à l’épaule et à la course en Ligue des champions, la fois où son rein à décidé de quitter son corps à la suite d’un crochet de Dembélé, la fois où son dernier rein s’est barré après une feinte de Mbappé. Dans tous les cas, ce n’est pas très Charlie. Doit-on rappeler son prix et son statut de défenseur le plus cher du monde ? Gêne numéro 3.

Par Mathieu Faure

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction