Les notes de l'Allemagne

Son meilleur joueur est sorti à la mi-temps, et sans ce but à la dernière seconde de Stindl, l'Allemagne aurait pu rentrer à la maison avec pas mal de questions. Heureusement qu'il reste Draxler et Kroos pour régler tout ça.

Draxler (7) : Il dézone souvent, preuve qu'il prend une réelle importance en sélection, et est un danger quasi permanent. Avant les passements de jambes de Kylian Mbappé, les supporters parisiens devaient se « contenter » de ceux de Julian Draxler, et force est de constater que les plus efficaces ne sont pas forcément les plus chers.

Par Théo Denmat

Lion en cage au PSG , gymnaste talentueux en sélection. Un artiste de cirque incompris qui devra jouer pour voir le Mondial. Trapp pèse.Positionné par défaut en arrière droit, il couvre Lacazette sur l’ouverture du score des Bleus, aussi paumé qu’un Chinois dans le Bronx. Jackie Can. Remplacé par, qui adore souffler les bougies du gâteau lorsque ce n’est pas son anniversaire.Tour de contrôle, pion essentiel, fou du marquage, cheval de course, reines des têtes, roi des tacles. Échec et Mats. Remplacé parpas très doué dans la surface, des deux côtés du terrain.Rapide, bon centreur, un peu bourrin, mais patte sûre. Vache folle.Il récupère des ballons tout sales, les frotte contre son bidon et les redonne tout propres à ses voisins de couloir. Khediraton laveur. Remplacé par, voleur.Élève brillant, cultivé, délicat, chouchou de ses parents, un peu coincé, vestimentairement ringard et parfois incompris. Il adore les petits dinosaures comme Johan Micoud , se met du gel plein sa houpette et est entouré d’amis qui n’ont pas son niveau intellectuel. Kross Geller.Si on lui avait dit il y a deux ans qu’il n’existerait pas face à un milieu Tolisso-Rabiot-Matuidi, il aurait ri. Ou pas. Remplacé parqui n'est plusCe type est une méduse qui se laisse porter par le cours du jeu, les yeux dans le vide et les tentacules molles. Un animal élégant et flegmatique dont on oublie parfois qu’il sait piquer, même si l’on n’a pas vu Mandanda pisser sur ses cages après sa passe décisive pour Werner. Özil flottante.Une très belle gueule, quelques soucis de précision, mais, dans l'ensemble des frappes, on est sûr de toucher au moins une fois. La preuve qu’on peut mener une belle guerre avec un Wernerf. Remplacé par, venu pour bizuter Benjamin Pavard