Les notes de Dortmund

Complètement éteints en première période et à la rue défensivement, les joueurs du Borussia ont su répondre en seconde grâce à leurs flèches, et à un bon réajustement tactique.

719

Borussia Dortmund

Kagawa (6,5) : Un crochet et une frappe enchaînée qui ont rappelé en quelques secondes à quel point il pouvait être fort dès qu'on le plaçait plus près de l'attaquant.

Beaucoup de spontanéité, des grands gestes qui ont effrayé du monde, dont Fabinho , mais trop dispersé pour pouvoir accomplir des exploits. Daphné Bürki.: Tout aussi énergique que son compagnon de gardien dans l'axe droit, il a cependant laissé trop de libertés à la doublette infernale Lemar-Raggi. Sûrement l'amour qui ramollit son petit cœur. Ginter Love Une gueule de robot, cabossé par la vie, cynique, bagarreur, de mauvaise foi et possiblement ivre sur son csc du futur à la demi-heure de jeu. Bender de Futurama. Remplacé dès la mi-temps par. Forcément plus utile dans l'utilisation du cuir, il a nourri ses coéquipiers en bons ballons.Même s'il était sous antibiotiques, Mbappé l'a rendu malade sur chaque prise de vitesse. Si Sócrates était «» , Sokratis est «» .La gueule et le poste de Luke Shaw , mais en allemand. Beaucoup plus inquiétant, donc. Avec le même poids et la même présence sur un terrain de football. Sachant que l'Anglais a dû jouer quinze bouts de match en deux ans, c'est peu flatteur. Remplacé à la pause par, l'Américain qui fout le plus le feu sur le flanc droit depuis Donald Trump.» Voilà ce que fredonnaient Fabinho et Moutinho quand le jeune Allemand les regardait en chien de faïence, vexé de se faire museler tout au long du match. Mais il y a quand même des ouvertures soyeuses.Dans l'entrejeu, il avait fort à faire au milieu de la tenaille monégasque. Grâce à une volonté de tous les instants et à son pied gauche tout doux, il s'en est très bien sorti. Raphaël Guérillero.À force de manger les accélérations de tous les côtés de Mbappé, Lemar et Bernardo Silva , il a fini avec le ventre plein. Repu, Piszczek.Une chose est sûre, les pies doivent être attirées par Pierre-Emerick Aubameyang . Que ce soit la vitesse de pointe, la coupe de cheveux, ou les gestes comme la petite passe en talonnade, PEA aime tout ce qui brille. Comme Leila Bekhti et Géraldine Nakache.: «. » Exemple : Ousmane Dembélé. Même s'il y a encore quelques soucis au décollage.