Les notes de Dijon

Après une première période prometteuse, les Dijonnais ont pris l'eau en deuxième. Dépassés les Bourguignons ont encaissé trois buts dont un doublé de Njie. Reynet, impeccable en première période, a sombré par la suite. A l'image de toute l'équipe.

Yambéré (5): Impérial quand il s'agit de gagner des duels de la tête, plus embêté quand il faut jouer avec les pieds. Ne peut rien sur les trois buts.

Par Aurélien Sadrin

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Baptiste Rincé. Le gardien dijonnais a encaissé trois buts malgré de beaux arrêts en première période. Complètement apathique sur le but de Thauvin. La tête ailleurs.Dans son jardin en première mi-temps, l'arrière droit avait bien contenu Dimitri Payet . La rentrée de Njie lui a fait du mal. Il perd ses deux duels sur les deux buts du camerounais, légèrement en retard sur le premier, il dévie la frappe sur le second et trompe son gardien. Moche.Gravement blessé à la cheville et remplacé pardès la neuvième minute de jeu. Le vétéran de l'équipe prend le brassard et le rythme du match dès son entrée sur le terrain. N'a pas grand chose à se reprocher sur les buts encaissés mais n'a rien apporté en tant que leader de l'équipe.Des belles percées dans son couloir gauche, un beau profil de contre-attaquant mais complètement absent sur les deux premiers buts encaissés par son équipe.Fantomatique. A l'inverse de ses coéquipiers, on ne l'a même pas vu en première période. Peu de ballons récupérés et une technique rustre. Pas vraiment le genre de joueur qui fait se lever les foules.La copie conforme de son frère Morgan, en moins bien. A l'image de l'équipe : intéressant en début de match et décevant par la suite. Le milieu de terrain perd le ballon qui amène le deuxième but de l'OM. Une erreur qui plombe sa copie.Le Coréen a bien combiné avec Sliti et Saïd en début de match. A été dévasté par le collectif marseillais par la suite. Kwon un ouragan.Du mouvement, des bons appels mais l'attaquant a péché dans la finition. Une grosse occasion ratée après une belle feinte de frappe sur Rami. L'attaquant està la 63e minute. Le petit Monsieur Propre est rentré sur le terrain pour se faire humilier par Njie. C'est dire à quel point l'ancien champion de France est tombé bas.Le Dijonnais le plus intéressant. Bon techniquement, il réussit à bien combiner et conserver le ballon en première période. Bizarrement, il està la 58e minute. RAS pour le Valbuena de la Bourgogne.Transparent. Les rares fois où il a été trouvé par ses partenaires l'ancien lorientais était hors-jeu. Un match à la Inzaghi mais sans le(s) but(s).