Les notes de Chelsea

Grâce à un immense Willian, Chelsea a longtemps cru tenir la victoire. Mais Christensen est venu tout foutre en l'air avec une relance toute moisie. Dommage.

Rudiger il est partit au vestiaire là le pauvre pic.twitter.com/UlQo4bOUvQ — M' (@YceMkd) 20 février 2018

Willian (8) : Des accélérations en veux-tu en voilà, deux énormes frappes sur le poteau depuis l'entrée de la surface, et une dernière au fond des filets. Un mec qui se lève tous les matins avec du feu dans les jambes. Willian l'énergie. Des accélérations en veux-tu en voilà, deux énormes frappes sur le poteau depuis l'entrée de la surface, et une dernière au fond des filets. Un mec qui se lève tous les matins avec du feu dans les jambes. Willian l'énergie.

Un gigantesque aimant aux corners d'Ivan Rakitić. Il ne peut rien faire sur le but de Lionel Messi , comme beaucoup de gardiens.Dès qu'un ballon a le malheur d'entrer dans sa zone de contrôle, il le fait disparaître et ne laisse aucune miette. Azpirateur.Deux relances horribles, dont une qui coûte un but. Pas du tout convaincant dans le rôle du grand méchant mystérieux et asthmatique. Hayden Christensen.» En gros, c'est ce qu'a pris Rüdiger en pleine face sur la feinte de corps de Lionel Messi dès la dixième minute. Mais il a eu les ressources mentales pour ne pas claquer ensuite. Respect.Le geek dont tout le monde se moquait dans la cour de récré, qui a rongé son frein pendant des années, qui a travaillé sans broncher et qui gagne aujourd'hui des millions pendant que tu entames ta deuxième plâtrée de pâtes au ketchup de la semaine. Et on n'est que mardi.Infatigable, inarrêtable, increvable, intraitable, indispensable. Le champ lexical est fourni pour définir l'importance de N'Golo Kanté et du nombre de ballons qu'il gratte. On comprend mieux pourquoi Chelsea » .Dans une période où l'égalité homme-femme est au cœur de tous les débats, l'Espagnol montre l'exemple. Le Cesc fort lorsqu'il s'agit de distiller des ballons, le Cesc solide lorsqu'il s'agit de faire quelques efforts pour récupérer un ballon. Remplacé parpour les dix dernières minutes. Une faucheuse sans contrôle.Assez solide défensivement, il n'a rien proposé offensivement malgré le faible poids que représentait Sergi Roberto dans son couloir. La timidité est un réel handicap.Un début de match sur les chapeaux de roues, puis les accélérations ont été de moins en moins concluantes. Le Hazard fait bien les choses, mais pas jusqu'au bout.Le Barça laisse rarement filer ses joueurs s'ils sont vraiment au niveau. Ce soir, il nous a donné une petite idée de pourquoi il a eu son bon de sortie. Fantomatique. Remplacé parpour les dix dernières minutes.