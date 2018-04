Les notes de Caen-PSG

Les hommes du match ? Da Silva côté Caen, Mbappé côté Paris. Avec le dernier mot pour le second, double buteur, malgré le très gros match du premier, longtemps invincible.

Da Silva (7,5) : La hiérarchie des Silva a été dévoilée au stade Michel-d'Ornano. Et surprise : Da > Thiago. Un monstre protégé par la VAR. La hiérarchie des Silva a été dévoilée au stade Michel-d'Ornano. Et surprise : Da > Thiago. Un monstre protégé par la VAR.

Mbappé (7) : Sur la ligne de départ pour Manchester City selon Sky Sports et le Daily Mirror, prêt à signer pour le Stade Malherbe en 2013 selon Ouest France... Sorti pour Alves, en route pour doubler Maxwell, recordman de trophées. Sur la ligne de départ pour Manchester City selon Sky Sports et le, prêt à signer pour le Stade Malherbe en 2013 selon... Sorti pour, en route pour doubler Maxwell, recordman de trophées.

Par Florian Cadu

Il n'est pas copain avec Steve Mandanda et devrait rapidement se mettre à dos Rémy Vercoutre – l'habituel numéro 1 – qu'il pourrait bien rapidement foutre à la retraite. Sa grosse prestation face à Paris confirme que son début de carrière est un joli gâchis. En bon spécialiste du gâchis, il a donc sali sa prestation par une vilaine relance sur le premier but.Genevois, Genevois plus. Roi du camouflage. Aussi convaincant que Cartapus.A cherché l’orgasme toute la soirée. L'a trouvé en enchaînant petite boulette-rattrapage à l'origine de l'égalisation, relançant la bonne musique provenant des enceintes à côté de lui. DJ ku.La parole est à Wikipedia : «» Coincé entre Saint-Étienne et Valence, donc. Normal qu’à Caen , il soit perdu et qu’on l’ait peu vu, si ce n'est dans le rétro de Mbappé.Son but n'est ni beau ni malin. Son carton rouge n'est ni beau ni malin.A tenté tant bien que mal de faire le guet pour empêcher les hommes de la capitale de faire n’importe quoi dans sa zone. Puis a finalement compris que la coupe n’était pas pour aujourd’hui. Demin, c’est loin. A laissé sa place à, Durel de son prénom.Selon Wikipedia (oui, encore lui), Peeters «» . Voilà pourquoi il a l'air de préférer lire des BD plutôt que de se frotter au PSG . Comme tout le monde, finalement. Quelle qualité de tir, pourtant...La saison dernière, il avait donné le maintien à son club en marquant contre les Parisiens lors de la dernière minute de la dernière journée. Ce 18 avril, il attend encore la dernière seconde de la prolongation pour libérer les siens sur sa première véritable opportunité.A provoqué un bon coup franc. Et puis c'est tout. Quelle galère d'affronter cette équipe... N'est-ce pas,Aurait pu mieux faire. Surtout qu'il était placé sur le côté faible de l'ennemi. Remplacé parEst-il en retard sur le but concédé ? Fait-il une faute de main ? Doit-on lui pardonner parce que la frappe est contrée par la cuisse de Rabiot ? Pour son probable avant-dernier match avec le PSG , le portier allemand a réalisé autant d’arrêts propres qu’il ne laissera de souvenirs.Pas d'étincelle. Pas de raté. Ce qui suffirait largement à l’équipe de France La hiérarchie des Silva a été dévoilée au stade Michel -d'Ornano. Et surprise : Thiago < Da. Un type fiable qui n'a pas peur d'une demi-finale.RAS. Lui ou Kimpembe, peu importe.La seule personne capable de faire trembler Sangoku, mais pas capable de faire peur à un rival. Yuri BerChichi.Indispensable pour apporter un peu de goût au plat principal, mais parfois caché. Le Celsous la table.Pas d'étincelle. Pas de raté. Ce qui ne suffira absolument pas à l'équipe d' Allemagne . Suppléé par, «» . C'est France 3 qui l'a dit.Son principal défaut ? Dévier les ballons qu'il ne faut pas. Toujours classe, toujours présent. Sans jamais suer. Adrien Rabionique.Une frappe foirée qui se transforme en passe décisive. C'est aussi ça, le réalisme du buteur.Le meilleur Parisien en 2018... jusqu'à ce soir et la perf' de Mbappé. Un amour de talonnade suffisant pour déséquilibrer une défense.l'a fait souffler et a profité de sa poignée de secondes passées sur le terrain pour inscrire le troisième but.