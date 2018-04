Les notes de Bordeaux

Déterminés et méritants, les Bordelais ont fini par perdre un match qu’ils auraient pu remporter si Areola s’était montré un peu plus tolérant envers eux.



236

Lerager (7,5) : Le visage pâle, les cheveux en arrière et un abattage physique impressionnant dans le cœur du jeu. Ils ont Lerager qui tue.

Par Albert Marie

À 17h, il qualifiait Chelsea pour la finale de FA Cup en dribblant quatre défenseurs de Southampton . À 22h, on comprend qu’il lui manquait un peu de jus pour jaillir sur la frappe de Lo Celso.Le ressuscité du Haillan a multiplié les bonnes actions et marché sur Lo (Celso et ses partenaires) avant d’être crucifié. Destin classique chez les ressuscités.Top 3 des trucs à la mode en 2018 : jouer à Fortnite, interviewer Emmanuel Macron, Pablo À 19 ans, tu séchais les cours de gestion à la fac, lui les dispense le week-end à ses coéquipiers. Solide.Il a enchaîné les montées et les centres dangereux. Mais sa meilleure action restera cette collaboration avec l’arbitre pour un penalty sur Draxler passé sous silence.En jambes, il n’a cependant pas mérité d’au moins terminer le match selon Gustavo Poyet . Remplacé à la 70par, qui n’a pas eu le temps d’enfiler son tablier.Une présence trop intermittente et aucun risque pris dans l’utilisation du ballon. Il a souffert de la comparaison avec ses deux copains du milieu.Pas le plus brillant, OK, mais toujours là pour relancer une danse quand l’ambiance de la soirée baissait. François K-maro.Un surdoué noyé dans un environnement instable.Remplacé à la 79par, qui n’a pas tiré la couverture à lui.Un type cool employé par De Tavernost pour accomplir des missions trop périlleuses pour lui : son aventure à Bordeaux est le reboot de Martin Mystère qu’on attendait tous. Remplacé à la 72par, pas vu pas pris.