Les notes de Barcelone

Assommés, pulvérisés, massacrés... Les Catalans n'ont pas existé face à Paris. La faute à un milieu qui n'a plus vingt ans, une défense plus que poreuse et une ligne d'attaque inhabituellement désolante.

Ter Stegen (5) : Il en a pris quatre, mais en a évité autant. Face à la folie parisienne, le portier a offert parades et bonnes sorties au pied. Le gardien a des raisons d'être énervé ce soir. Et ses défenseurs vont prendre cher. Marc-André ter Dégaine.

Une belle gueule, mais des problèmes de glycémie. Ce qui lui vaut de se planter lors des grands rendez-vous et de s’attirer les sifflets. Sergi Roberto Alagna enrhumé par Docteur Draxler.Gerard peut se moquer de la moustache de son pote Neymar , mais il faut assurer derrière. Et ça, le défenseur sait faire. L’ami fidèle qui répond présent, tant bien que mal. Même quand sa famille est malade. Jusqu'à un certain point, hein.Auteur de la faute sur le coup franc planté par Di María, mal placé sur le deuxième but parisien... le reste est anecdotique. On sait maintenant pourquoi l’Umtiti catalan a coûté dix millions de moins que Marquinhos Ta maison d'enfance : elle t'emplit de nostalgie dès que tu la retrouves, mais tu sais très bien qu'elle n'est plus fonctionnelle pour ton époque.» Le Sergio qu’on aime toujours, mais qui doit laisser sa place, maintenant.Non, non et non. L'avenir du milieu barcelonais ne peut pas être dans ses pieds. Même Xavi aurait fait mieux ce soir. Remplacé par, un masque et un jaune.Pas au top, mais toujours kiffant à regarder. Parce qu’il essaye toujours de bien jouer au football, même s’il n’en a plus vraiment les capacités. Ou en deuxième division, alors. IniEstac. Suppléé par, dont l'absence au coup d'envoi n'a toujours pas été expliquée.Quand Léo défend, ce n'est jamais bon signe. Et jamais efficace non plus. L'Argentin a perdu tellement de ballons qu'il a fait quelques efforts pour le récupérer. Pas beau à voir. Comme ce petit pont de Rabiot.Il n'a pas marqué. Ni réalisé de passe décisive. L'attaquant a seulement eu envie de se bastonner dans le mur catalan qui devait empêcher Di María de placer son coup franc. C'est donc une prestation ratée ponctuée d'un comportement à revoir. Mauvaise note méritée.