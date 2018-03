Les notes de Barcelone-Chelsea

Un Lionel Messi ultra-réaliste aura suffi au Barça pour éliminer Chelsea, plombé par les approximations de ses défenseurs.

Messi (8) : On l'a peut-être un peu trop bassiné avec le fait qu'il n'avait jamais marqué contre Chelsea. Résultat : trois buts en deux matchs, sur trois accélérations. Le Lionel le plus orgueilleux depuis Jospin.

Wilian (7) : Encore une fois le meilleur joueur de Chelsea. Il donne parfois l'impression de mener les contres trop vite pour ses propres coéquipiers. Donnez un Willy à Willian pour qu'il se sente moins seul.

Un prénom et un sang-froid inquiétant à passer dans. Flippant.Quand on se souvient du niveau exécrable qu'il avait il y a quelques mois, il y a de quoi être bluffé.Sa principale qualité, c'est qu'il sait s'entourer. Il y a eu Puyol, Mascherano, et maintenant Umtiti. Alors il peut se contenter d'être là et de faire semblant d'être utile. Remettez-lui Jérémy Mathieu , qu'on rigole un peu.Présent sur tous les centres de Chelsea , il a tenu la baraque. Sam assume définitivement son rôle de capitaine de soirée.Un gamin hyper-actif, sujet aux crises de nerfs et aux caprices, qui ne peut pas se passer des petites sucreries délivrées par Andrés Iniesta . Dur, dur d'être un bébé.Son premier but sous les couleurs du Barça aura été une grande mine sous la barre, sur un service du meilleur joueur du monde, contre Chelsea , en huitième de finale de Ligue des champions. Sympa comme dépucelage. Toi, ça ressemblait plus à un but du genou dans un cafouillage au premier tour de la Coupe du Loir-et-Cher avec Romorantin-Lanthenay. Remplacé parà la 67minute. Un chien fou. Ou un punk à chien, on hésite.Un chef d'orchestre qui s'est pris deux gros coups de trombones dans les jambes. Contraint de sortir dès l'heure de jeu, remplacé par, applaudi à chaque passe réussie par le Camp Nou. Comme quand tu dis bravo à ce pote nul même quand il réussit une touche, c'en est presque gênant.L'art de ne pas se faire remarquer et de rendre une copie tout de même très propre. Ce type agaçant qui faisait semblant d'être surpris à chaque fois qu'il avait une bonne note à l'école. Le pire.Moins d'une heure de jeu, la tête haute, une talonnade incroyable, une ovation, et puis s'en va. On n'a pas tous la même vie. Remplacé parà la 55minute. Moins mignon.De la hargne, du pressing, des appels tranchants qui font la différence, de la justesse technique, et du cinéma à chaque contact. Luis Suárez est toujours le même. Sauf qu'il ne marque plus en Ligue des champions. Pas grave, pas besoin.En bon féministe, Lionel Messi lui a fait regretter son intolérable et continuel «» . Bien fait.D'ordinaire le plus solide de la défense à trois, il a semblé ce soir constamment trop loin de ses adversaires. L'empereur déchu. Ave César quand même.Un jeune censé avoir plein d'avenir, qui a porté sa croix pendant plus de 180 minutes dans ces huitièmes de finale, et qui a fini crucifié. Jésus Christensen.Quelqu'un a des nouvelles de David Luiz Très disponible dans son couloir droit, dommage que ses centres soient absolument catastrophiques. Chacun d'eux. Victor Moisi. Remplacé parà la 67minute, un mix entre Giorgio Chiellini et Rémy dansUn tout petit corps, mais un charisme de ténor au milieu de terrain, tant il capte toute l'attention. Kanté partiro.Ça fait du bien d'avoir des repères, des choses qui ne bougent pas dans la vie. Après la talonnade à vingt mètres de ses buts en 2011 avec Arsenal , voici la perte de balle horrible au milieu de terrain en 2018 avec Chelsea . Toujours aussi sympa avec son club formateur, il s'est fait boire d'une traite par le milieu barcelonais. Cul Cesc.Une débauche d'énergie incroyable pour se prendre 3-0, un sublime coup franc sur l'équerre, et un penalty qu'on ne lui a pas accordé. Si Marcos pète un plomb dans les vestiaires, ne lui en tenez pas rigueur.Pour mettre des coups de coude à chaque duel aérien et râler dans tous les sens, il y a du monde. Mais pour réussir ne serait-ce qu'une seule remise pour Willian ou Hazard, il n'y a plus personne. Le sens des priorités. Remplacé parà la 67minute. Remplaçant de Benzema au Real, et maintenant de Giroud à Chelsea , un mec de plus qui doit détester la France Si l'insolent réalisme du Barça a fini par avoir raison de son optimisme, il avait pourtant fait un énorme début de match en faisant danser le jerk à toute la défense catalane. Plus Thierry qu'Eden, finalement. Remplacé parpour les dix dernières minutes, histoire de faire coucou à de vieux amis.