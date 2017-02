Les notes d’Arsenal

Complètement perdus après la sortie de Laurent Koscielny, les Gunners ont sombré après une première période prometteuse. Le Kos et Alexis Sánchez ont été les seuls à présenter un niveau ligue des champions.

Koscielny (7) : « On est capables de gagner à Munich. » Avec des gars de ton niveau, pourquoi pas, Lolo. Mais si tu es à chaque fois le meilleur élément défensif de ton équipe, difficile d’envisager la qualification contre un gros. Surtout si ton corps abandonne juste après la pause. Provoque le penalty amenant au but des siens. Remplacé par Gabriel, que Wenger donnerait dix fois en échange d'un orteil de Kimpembe. » Avec des gars de ton niveau, pourquoi pas, Lolo. Mais si tu es à chaque fois le meilleur élément défensif de ton équipe, difficile d’envisager la qualification contre un gros. Surtout si ton corps abandonne juste après la pause. Provoque le penalty amenant au but des siens. Remplacé par, que Wenger donnerait dix fois en échange d'un orteil de Kimpembe.

À la fois bon et mauvais. Ou ni l'un, ni l'autre, c'est selon. Les rattrapages accrochés tranquillement et sans surprise au baccalauréat, quoi. Bonus de 0,5 pour son petit pont sur Costa.Visiblement, il n’a pas encore tout à fait encaissé le coup de coude d’Alonso. Ou alors, c’est l’anesthésiant qui est très fort. Sympa, l'arbitre a fait mine de ne pas voir sa main. Plutôt bon quand Arsenal avait la balle (à peu près six minutes, donc), endormi quand il a fallu défendre.A paru gêné par les gros bras qu’il y avait en face, mais pas que. Avait-il un pépin physique, ou une blessure secrète ? Un Mustafylocoque dorée, peut-être.Assez doué et toujours jeune, Gibbs ne parvient pas encore à passer le cap supérieur. Celui qui te fait passer les huitièmes de finale dans un gros tournoi. Il s’agit de frapper la balle un poil plus fort et de s’améliorer en défense afin de renvoyer proprement les attaques adverses. Que ce soit du fond de court ou de sa surface de réparation. Nicole Gibbs.Selon Wikipedia, le granit désigne tout matériau naturel en général très dur, très résistant à l'usure. En général, seulement. Preuve qu'un prénom n'a aucune véritable signification.A réussi à survivre dans une rencontre pas facile, grâce à une intelligence au-dessus de la moyenne et quelques fautes bien senties. Francis Coqu(el)in. A laissé sa place àquand il y avait déjà 4-1. T'inquiètes Olivier, il ne te reste que quelques mois.Difficile de dire s'il aurait pu mieux faire avec si peu de ballons. Ses efforts défensifs parlent pour lui. Reste à savoir s'il a les capacités pour porter davantage le danger. En même temps, avec 5% de possession côté Arsenal ...Un mec qu’on ne comprend pas, qu’on n’a jamais compris, et qui utilise un langage difficile à décrypter pour son coach. Pourtant, on sait que c’est un bon garçon qui possède des pouvoirs incroyables. Mais que faut-il pour qu'il les utilise ? Un extra-terrestre.Trop jeune et inexpérimenté pour la gauche anglaise. ne pas hésiter à dézonner s'il veut percer. Suppléé par, remplaçant au niveau des titulaires.On a commencé par se dire qu'il était resté sur le banc, comme Sanches. Une accélération et un penalty en trois temps plus tard, on a compris qu'il était définitivement indiscutable. Et beaucoup trop seul. T'inquiètes Alexis , il ne te reste que quelques mois.