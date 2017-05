Les notes d'Angers

Grâce à un bloc ultra-solide et à un Karl Toko Ekambi en mode pile électrique, les Angevins ont longtemps fait douter Paris. Avant de craquer bêtement à la toute dernière minute.

SCO Angers

Toko Ekambi (7) : L'originalité de Zéro lorsqu'il s'agit de faire danser Marquinhos, le sens du collectif de Marx quand il se sacrifie pour défendre, la longévité de Lagerfeld quand il faut continuer le pressing jusqu'au bout du match. Bref, Karl Toko Ekambi a largement fait honneur au gang des Karl.

Par Kevin Charnay

A chaque fois qu'ils ont été effrayés, les petits lapins angevins ont pu se réfugier dans ses bras sûrs. Alexandre, le terrier.Risque de très mal dormir pendant quelques jours. Cisso K.O.Un arbre centenaire. Solide, bien ancré dans le sol, large de tronc, imbougeable, imperturbable.Vu ses yeux rougis de larmes, Romain aurait bien besoin de se confier auprès d'Evelyne pour digérer la pilule. Il n'est pas venu là pour souffrir, ok ?Cherche encore à passer la ligne médiane dans son couloir gauche. Mais Serge Aurier continue le recaler, tel un videur de boîte qui profite de son petit pouvoir.Le bulldozer est un tracteur à chenilles muni d'une lame frontale. L'outil de terrassement est une lame profilée portée par deux bras articulés qu'un mécanisme hydraulique permet de rabaisser ou de relever. Mais surtout, le bulldozer porte un maillot noir et blanc et se fait surnommé Cheikh Ndoye Posté devant la défense, il a parfaitement assumé son rôle de navire amiral de l'expédition angevine. Bien calée entre la Niña Mangani et la Pinta Ndoye, la Santamaria a bien dirigé les opérations. Avant, malheureusement, de faire naufrage en fin de seconde période. Remplacé pardans les arrêts de jeu, qui a juste eu le temps d'entrer sur la pelouse.Quand il va rentrer chez lui ce soir, il va constamment vérifier que Blaise Matuidi n'arrive pas à toute vitesse dans son dos pour lui chiper ses clefs. Le début de la paranoïa.Pas mal chahuté par les Parisiens, Pépé a fait de la résistance, ne s'est pas laissé impressionner et a continué de dribbler coûte que coûte. Dommage pour lui que sa reprise limpide échoue sur le poteau. Remplacé à dix minutes de la fin par, transparent.Complètement esseulé sur le front de l'attaque du SCO, il a eu très peu de ballons à se mettre sous la dent, hormis des longs ballons à négocier de la tête. La sensation de voir un mec se débattre pour rester à la surface, avec une brique accroché au pied. Remplacé parà l'heure de jeu. Bailar.