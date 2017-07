Les neiges du Kilimandjaro

Le 25 juin dernier, vingt-deux joueuses du monde entier ont maté le Kilimandjaro avant de jouer au foot à 5729 mètres d’altitude. Un projet aussi fou que sérieux, avec un nouveau record mondial à la clé. Homologué par la FIFA et le Guinness Book, le match le plus haut de l'histoire avait pour but de dénoncer les inégalités entre foot féminin et masculin. Retour sur un 0-0 au sommet.

Volcano FC vs Glacier FC

Manque d'oxygène, câlins et terrain sableux

Après l'ascension, le tour du monde

Par Adrien Hémard

Grimper sur le toit de l’Afrique pour disputer un match de foot : l’idée est belle. Mais ce nouveau record du monde du match de foot le plus haut de l'histoire est tout sauf anecdotique. Orchestrée par l’association Equal Playing Field (EPF), l’expédition avait pour but de repousser une autre montagne, métaphorique : celle des inégalités entre le football féminin et son homologue masculin. Un combat résumé par Maggie Murphy, une des fondatrices d’EPF : «» . Sandrine Dusang, unique joueuse française de l’aventure, complète : «La mission Kilimandjaro nait alors dans l’esprit de Laura, membre d’EPF. L’objectif : emmener vingt-deux joueuses au sommet de l’Afrique, disputer un match et le faire homologuer par la FIFA. «» , explique Maggie. De là, l’équipe d’EPF lance son mercato pour attirer vingt-deux joueuses réparties en deux équipes aux noms de franchises américaines : Volcano FC vs Glacier FC. «» , poursuit Maggie. Finalement, vingt nationalités représentées, avec des joueuses de dix-huit à soixante-six ans. Parmi elles, d’anciennes professionnelles reconnues comme Lory Lindsey, Rachel Unitt, Petra Landers ou Sandrine Dusang, qui confie avoir rejoint l’aventure «» .Quelques campagnes de crowfunding plus tard, EPF a amassé 46 000 dollars et lance le projet : départ prévu le 17 juin, après un match de préparation à Arusha, face à une sélectionne locale. Score final : 6-1, avec un but de Sandrine, défenseure durant sa carrière : «» Une compagnie tanzanienne gère la logistique de l’expédition. Autour des joueuses et des membres d’EPF, deux cents cinquante personnes sont mobilisées : «» , confesse Sandrine. «» Le 25 juin, l’objectif est atteint après un dernier effort intense, en témoigne Maggie : «» Le foot avant tout.Après sept jours de trek, et avant même d’aller jusqu’au sommet 183 mètres plus haut, place au jeu sur un terrain fabriqué pour l’occasion. «» , plaisante Sandrine. Malgré l’absence totale de pelouse, le rectangle (pas) vert est homologué par la FIFA. Après une petite collation, le coup d’envoi de ce match historique est donné et accouche d’un «» , selon le communiqué de presse. Tout ça pour ça. Le record du but le plus haut en match officiel n’est donc pas battu, mais qu’importe pour Sandrine : «» L’éternelle excuse du terrain.Les 5 729 mètres d’altitude n’ont pas non plus aidé les joueuses, qui ont plus marché que couru à cause du manque d’oxygène. Tant pis pour les buts, de toute façon, le spectacle était ailleurs d’après Sandrine : «» Effectivement, il y a plus vilain comme stade. Le trio arbitral agréé FIFA renvoie donc les équipes aux vestiaires - c’est-à-dire par terre sur le bord du terrain - sur un score nul, vierge et frustrant. Mais l’essentiel est ailleurs, le défi rempli et l’émotion trop forte : «» .À peine le temps de savourer avec les Tanzaniens présents que le trek entame les cent quatre-vingts-trois mètres le séparant du sommet du Kilimandjaro. La fin d’une aventure exceptionnelle, qui en ouvre une autre. «» , prophétise Maggie. Equal Playing Field et ses joueuses partiront bientôt pour un tour du monde de deux ans, jusque la Coupe du monde 2019 en France. Au programme, des camps d’entraînement dans quinze pays autour du globe afin de «» , selon Sandrine. Quelques semaines après l’ascension de l’Everest par un fan de Sheffield en phase terminale d’un cancer, le foot s’est donc une nouvelle fois invité sur un sommet légendaire. Une nouvelle mode ? Peut-être, mais surtout un moyen de prouver définitivement que les femmes n’ont rien à envier aux hommes selon Maggie : «» Elles peuvent. Même si les jaloux pourront toujours rétorquer que les hommes auraient marqué un but, eux.