Les mecs qui placent le ballon en dehors de l'arc sur corner

Ce sont des gestes ou des attitudes qui énervent. Qui sont insupportables. Qui rendent dingues tout supporter au stade ou devant sa télé. Et franchement, comme dirait Edouard Balladur : « Je vous demande de vous arrêter. » Pour le deuxième épisode de cette série, on crache sur les joueurs qui placent le ballon en dehors de l'arc de cercle sur corner.

D'où cela vient ?

Pourquoi c'est insupportable

Qui l'incarne le mieux aujourd'hui ?

Comment faire pour que ça s'arrête ?

Pourquoi cela peut précipiter la fin du monde

L'expertise de...

Le ballon hors de l'arc de cercle est un classique des terrains, toujours dans l'optique d'être mieux positionné, mais difficile de l'attribuer à un joueur en particulier, au contraire de la panenka ou de la madjer. Un cas mérite tout de même l'attention : celui de Charlie Tully, joueur du Celtic . En 1953, lors d'une rencontre deface à Falkirk, il fait rentrer le ballon directement dans les filets adverses depuis le point de corner. L'arbitre annule le but, et lui demande de tirer à nouveau : le ballon était placé en dehors des lignes, estime l'homme en noir. Au bout du compte, Tully tentera sa chance une deuxième fois, avec la même réussite. C'est l'un des seuls cas médiatisés d'un joueur obligé de recommencer son corner à cause d'un mauvais placement de ballon.Si un agent d'entretien se casse la tête à tracer des lignes sur le terrain, ce n'est pas pour rien. S'il existe des lignes, c'est pour délimiter l'endroit à l'intérieur duquel le joueur peut placer le ballon. Et puis quoi encore ? Faut-il que l'arbitre du match vienne tracer une deuxième ligne avec sa bombe de mousse à raser pour que le tireur respecte les limites ? Tout ça pour un résultat souvent décevant. Irritant. Et c'est encore pire s'il décide de le jouer à deux avec son coéquipier. Gagner quelques mètres sur un coup franc ou une touche, c'est déjà agaçant, mais ça se comprend. Mais quel intérêt de grignoter trois centimètres ? Aussi inutile qu'une candidature des Verts à la présidentielle. Ces gens-là ont eu au moins le courage d'abandonner le combat depuis bien longtemps.Pas Charlie Adam en tout cas. Aujourd'hui, ils frôlent quasiment tous l'infraction. Il faudrait presque demander un challenge comme en tennis pour voir que la balle effleure encore la ligne et est donc placée correctement. Quasiment tous se laissent tenter par le méfait, et les hommes en noir semblent trop occupés à vérifier que Suárez ne morde pas son défenseur ou qu'un autre ne ceinture pas son adversaire dans la surface pour le remarquer. C'est devenu aussi banal qu'un but de Cavani. Ça n'étonne plus personne.À quoi ça sert de mettre un arbitre au point de corner et un dans la surface s'ils ne peuvent pas faire la loi ? Il y a assez de paires d'yeux pour faire respecter cette règle pourtant simple. Les juges de ligne pourront donner un petit cours de géométrie aux malfaiteurs, histoire qu'ils comprennent la différence entre « dans le cercle » et « hors du cercle » . Élargir le tracé de l'arc ne servirait à rien : ils le placeraient simplement plus loin, toujours en dehors. Autre solution : élargir lapour en faire une. Chaque fois qu'un joueur place le ballon en dehors, la montre de l'arbitre sonne et le joueur est sanctionné : lui aussi, il va tester pendant trois minutes s'il y a une différence entre l'intérieur et l'extérieur des lignes du terrain, assis à côté de son coach. C'est l'introduction du carton jaune temporaire. Le quatrième arbitre sera responsable du sablier, histoire d'avoir quelque chose à faire en attendant d'indiquer le temps additionnel.Est-ce que les consommateurs de cocaïne sniffent à côté de la ligne ? Est-ce que Jimi Hendrix jouait son solo de guitare à côté des cordes ? Les voyantes lisent-elles l'avenir à côté des lignes de la main ? Federer dépose-t-il son revers long de ligne dans le couloir ? Les gens se garent-ils en dehors des lignes de stationnement ? Pire, les automobilistes s'arrêtent-ils en double file ? Roulent-ils au milieu de la route, faisant fi des pointillés ou des lignes continues ? Les lignes, c'est sacré. Et pas seulement sur les marinières d'Yves Saint Laurent. Enlevez les lignes et Kylian Mbappé n'arriverait plus à écrire droit dans son cahier de vacances.