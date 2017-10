Les mecs qui ne regardent pas le péno de leur coéquipier

Ce sont des gestes ou des attitudes qui énervent. Qui sont insupportables. Qui rendent dingue tout supporter au stade ou devant sa télé. Et franchement, comme dirait Édouard Balladur, « je vous demande de vous arrêter » . Focus aujourd'hui sur ces mecs qui ne veulent pas regarder leur coéquipier tirer un penalty. Ces types-là ne méritent rien d'autre qu'un bon vieux torticolis.

Par Arthur Lejeune

Un jour, un joueur est allé au cinéma avec sa copine voir un film d’horreur. Apeurée à l’approche d’une scène gore, celle-ci a détourné le regard, enfouissant sa tête dans les bras de son protecteur. Comme par magie, le personnage principal a alors été épargné par le loup-garou zombie qui passait par là et on a donc évité la scène de déchiquetage. Pensant détenir un don, le joueur en question a donc reproduit ce geste lors du week-end suivant, sur un terrain de football. Alors que son coéquipier, qui restait sur cinq échecs consécutifs, s’apprêtait à tirer un penalty, le cinéphile a décidé de tourner la tête. Le penalty entra dans les buts après avoir touché les deux poteaux. Depuis, cet homme est imité par de nombreux joueurs, qui pensent que détourner le regard augmentera les chances de marquer de leur coéquipier.Tout est faux dans cette croyance. Ne pas regarder n’influence en rien le déroulement de la suite. Le scénario du film était déjà écrit, le personnage principal ne se serait donc pas fait bouffer même si la fille avait regardé. C’est pareil pour les pénos : les seuls qui décident de l’issue, ce sont le gardien et le tireur. Ne pas regarder est un simple manque de courage, un refus d’affronter ses peurs en direct. Un peu comme ce père qui ne veut pas assister à l’accouchement de sa femme par peur de voir sortir une horreur qui va lui servir d’enfant toute sa vie. Plus qu’un signe de peur, il s'agit souvent d'une superstition. Et comme les 20 000 tics superstitieux de Nadal avant son service, c’est insupportable.Il n'est ni joueur ni gardien. Il est entraîneur et s'appelle Jürgen Klopp . Plusieurs médias anglais, comme le, ont remarqué que le coach de Liverpool aime tourner le dos au terrain quand James Milner place le ballon à neuf mètres des cages. Certes, il prétexte une confiance absolue envers son milieu de terrain et dit préférer célébrer directement avec les fans. Nous ne sommes pas dupes, Jürgen. Tu n'as rien dans le ventre, voilà tout.Les joueurs doivent comprendre une seule chose : regarder ou pas n’influencera pas la qualité du tir. Si celui-ci est destiné à être mauvais, il le sera. Pour qu’ils intègrent bien cela, la solution est simple : au moindre détournement de regard, le joueur doit être condamné à regarder un match en entier de l' AS Nancy-Lorraine sans cligner des yeux. Qui a vraiment envie de mourir les yeux rivés sur un 5-4-1Meurthe-et-Moselle ?Par peur de la médiocrité, les habitués des stades où l’ennui est habituel tourneraient petit à petit le dos lors des actions importantes. Puis pendant tout le match. Jusqu’à ne plus venir du tout au stade. Le cercle est connu d'avance et pas franchement vertueux : un nouveau stade construit pour du beurre qui ne se remplit pas, un club qui fait faillite à cause du manque de recettes engendrées par les ventes de billets, une région frappée par le chômage, un taux de dépression en hausse, une planète qui implose.