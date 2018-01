Les marches de Garcia

Assis sur une série de six victoires toutes compétitions confondues et réchauffé par 47 points au compteur, l’OM reçoit dimanche, au Vélodrome, un Monaco qui l’avait plié facilement fin août (6-1). Un match sur lequel Rudi Garcia s'est appuyé pour transformer son équipe.

Le ménage de Louis-II

Conseil des sages et guerriers

Par Maxime Brigand

Une étincelle. «» À cet instant, Rudi Garcia n’a pas tout à fait pris en joue son interlocuteur : c’était un peu plus que ça, une forme de défi, ou plutôt la volonté de consolider sa bulle. La question posée, ce jour-là, était simple : juste avant de partir à Lyon , en plein mois de décembre, Garcia avait-il peur ? En interrogation, ça donnait ça : «» Deux jours plus tard, l’OM s’inclinera au bout d’un match savonné d’entrée par une boulette de Steve Mandanda , soir où le gardien international prendra la défaite pour lui. Rudi Garcia , lui, ne regarde pas. Il avance, sans faire dans le sentimentalisme, parlant en permanence de l’ensemble – «(...)» – et se laissant aller, parfois, à un discours volontairement militaire.Au fond, il y a du Deschamps dans Garcia, lui qui s’attache depuis le début de sa carrière d’entraîneur à garder une distance méticuleuse entre son bureau, celui de ses dirigeants et le terrain. S’il est là, c’est pour gagner, pas pour se faire des potes. Interrogé pardurant l’été, le coach marseillais avait alors donné le rythme du deuxième chapitre de son aventure à l’OM : «C’est autre chose que la tisane proposée par Jacques-Henri Eyraud , c’est du pragmatisme, du Garcia, finalement., comme le bonhomme aime souvent dire. Dimanche soir, l’OM reçoit ainsi Monaco avec 47 points grattés en 22 matchs de Ligue 1, trois petites défaites au compteur – dont une seule à domicile, face à Rennes (1-3), le 10 septembre – et la perspective d’un aller-retour face à Braga , en Ligue Europa, dans quelques semaines. Seule certitude dans cette histoire : Marseille va bien, très bien, et reste sur six victoires consécutives toutes compétitions confondues. Mieux, l’OM joue, semble par moments marcher sur certains adversaires ( Rennes , Saint-Étienne) et s’en sort quand il rame, comme à Caen (0-2), vendredi dernier.D’où ça vient ? De l’apprentissage. Perdre fait partie du foot. Ce qui compte, c’est la façon de se souvenir, la façon de tomber. C’est de l’expérience, aussi. À Monaco, le 27 août, on avait même touché l’humiliation : une branlée 6-1, avec cinq défenseurs, et ce, alors que Garcia ne pensait pas pouvoir faire pire que le non-match de l’exercice précédent (4-0). Le soir même, il s’était alors élevé : «» Marseille avait alors reçu sa plus large défaite en championnat depuis vingt ans et fait un premier ménage : on n’a plus revu Hubočan, Dória et Sertic.Depuis, Marseille a appris, galéré, pataugé – notamment en C3 –, s’est cherché, et Garcia a trouvé, surtout : tactiquement, la mèche de Nemours a sorti un 4-2-3-1 pour protéger sa défense avec «» – d’où Gustavo ressort en patron – selon les mots d’Adil Rami après s’être fait sécher contre Rennes au Vélodrome. L’idée était aussi de libérer Dimitri Payet, qui n’a toujours pas fait sauter ses chaînes, mais c’est l’équilibre que Rudi Garcia a trouvé. Lui insiste : le schéma n’est qu’un mot, l’important est dans l’animation et dans la confiance. Celle de l’extérieur, d’abord, le Vélodrome s’étant calmé après avoir demandé en septembre la tête d’un coach qui avait également été secoué par le passé à Lille avant de soulever un doublé coupe-championnat. Celle de l’intérieur, finalement, même si le management à la Garcia fait parfois des dégâts.À Rennes, Florian Thauvin avait alors appuyé sur les épaules de son entraîneur : «» Ce à quoi Adil Rami répond dansen soulignant la force de l’approche : «Dans les chiffres, cela parle d’une défense qui n’a pris aucun but en 2018 et, dans les faits, cela raconte les fruits du travail d’un groupe tenu par un conseil des sages (Mandanda, Rolando, Payet, Gustavo) et par la renaissance de trentenaires qui rend l’idée de faire des plus-values sur le marché quasi impossible. Peu importe, Garcia est un entraîneur de l’instant, pas un formateur. Son rôle est aujourd’hui de donner du goût au cocktail. Reste une inconnue : cet OM est-il capable de faire un jour tomber un concurrent ? Voilà la prochaine, Rudi.