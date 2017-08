1

A la 0:21, les supporters du Real Madrid chambrent Piqué et chantent "Se Queda" pic.twitter.com/gVLeZ7GeOW — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) 16 août 2017

NG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Piqué au vif. Une nouvelle fois dominé par le Real Madrid (2-0) , au match retour de la Supercoupe d'Espagne, Gérard Piqué a raté l'occasion de soulever un nouveau trophée avec le Barça. En plus d'être tombé face à l'ennemi juré, le défenseur catalan a été contraint de sortir sur blessure (50). Alors qu'il marchait en direction de son banc de touche, le champion du monde a essuyé les moqueries d'un Santiago- Bernabé u taquin, qui a repris en coeur le désormais culte «» du Barcelonais.Touché à l'adducteur gauche, Piqué doit passer des examens ce matin concernant la gravité de sa blessure. Et pour le Barça, comme un malheur n'arrive jamais seul, Luis Suárez ressentirait également une douleur au genou droit, apprend-on dans un communiqué du club.Face à ce Real, on ne voit comme solution que l'indépendance de la Catalogne pour les Barcelonais.