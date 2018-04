Les Lyonnaises en finale de Ligue des Champions

12

FC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Et une finale européenne de plus, une !Opposées à Manchester City en demi-finales de Ligue des Champions, les Lyonnaises se sont qualifiées pour le tour suivant en s'imposant à domicile sur le plus petit des scores (après un match nul sans but à l'aller). Dominatrices en première période, les Françaises ont vu leur supériorité dans le jeu se concrétiser par l'ouverture du score de Lucy Bronze, auteure d'une sublime reprise de volée de l'extérieur du pied droit suite à un centre d'Amel Majri.Après la mi-temps, Ada Hegerberg a raté la seule véritable occasion du second acte. Signe que les Anglaises n'ont pas réellement été en position d'égaliser. Et laissent donc à Lyon , double tenant du titre, l'opportunité de conserver son trophée, le 24 mai prochain à Kiev, contre le vainqueur de Chelsea -Wolfsburg.À suivre : le tweet de félicitation de Jean-Michel Aulas