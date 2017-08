Les Los Angeles Galaxy, club le plus cher de MLS

TD

Friand spécialiste des classements de deniers, le magazinea dévoilé ce vendredi la liste des clubs les plus chers deEn tête de liste, les Los Angeles Galaxy, ancien club de David Beckham et seule franchise à dépasser les 300 millions d'euros de valeur, avec 315 millions. Pour biais de comparaison, les LAG se rapprochent tout doucement du Top 10 européen, la Juventus occupant la dixième place du classement publié par le cabinet Deloitte en janvier dernier, avec 341,1 millions d'euros de valeur. À noter également la progression fulgurante du club de David Villa , le New York City FC, qui culmine à 275 millions d'euros en seulement quatre années d'existence.Le Top 10 :1 - Los Angeles Galaxy : 315M2 - Seattle Sounders : 295M3 - Toronto FC : 280M4 - New York City FC : 275M5 - Orlando City SC : 272M6 - Portland Timbers : 268M7 - Sporting Kansas City : 260M8 - New York Red Bulls : 245M9 - Chicago Fire : 240M10 - San Jose Earthquakes : 235M