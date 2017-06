Les joueuses de l'OL avec Totti

AS

Altruistes, les joueuses de l'OL ont souhaité partager leur victoire avec le plus beau des perdants. Après avoir remporté la Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain , l'équipe féminine de Lyon a choisi une destination inédite et exotique pour fêter ce titre : Saint-Tropez.Lors de leur week-end tropézien, les championnes ont croisé Francesco Totti . L'occasion de prendre une photo avec un trophée était trop belle pour la légende de l'As Roma, qui ne s'est pas fait prier pour prendre la pose.On en fait beaucoup sur Totti depuis une semaine mais en fait, c'est juste un retraité de plus dans le Var.