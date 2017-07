Ce sont des gestes ou des attitudes qui énervent. Qui sont insupportables. Qui rendent dingue tout supporter au stade ou devant sa télé. Et franchement, comme dirait Edouard Balladur, « Je vous demande de vous arrêter » . Pour le quinzième épisode de cette série, place à l’insupportable effet rétro utilisé par certains joueurs pour placer le ballon d’un coup franc.

D’où cela vient ?

Pourquoi c’est insupportable

Qui l’incarne le mieux aujourd'hui ?

Comment faire pour que ça s’arrête ?

Pourquoi cela peut précipiter la fin du monde

Faites entrer les accusés

Par Antoine Arriagada

Merci Walter Hagen, merci Tiger Woods, et enfin merci à Jack Nicklaus pour avoir promu cette mode malsaine de l’effet rétro. À cause d’eux, ce qui est à la base un geste adroit devient mal intentionné, et surtout, déviant face aux règles du football. Alors certes, l’effet rétro permet aux golfeurs de rapprocher la balle du trou sur une approche au fer 7. Mais, sur un rectangle vert, il n’y a pas de trou à viser. Merci Jean Van de Velde, merci...Comme la plupart des gestes inutiles, le spectateur déteste le voir. Puis s'interroge. Mais pourquoi un tel subterfuge ? L'ambition de certains coupables consiste-t-elle à faire revenir le ballon pile là où il a été lancé et ainsi laisser deviner que l'auteur du geste possède des compétences en géométrie ? Entre géomètres refoulés et vulgaires gratteurs de centimètres, difficile de faire le tri. À quoi bon en vouloir toujours plus ? Pourquoi ne pas commencer par se contenter d'avoir obtenu un coup franc ? Pourquoi braquer une boulangerie quand on est milliardaire ?Dénoncer quelqu'un serait certainement injuste tant le geste est devenu trivial, mais il faut tout de même rappeler que la loi 13 du football (relative à l'exécution des coups francs) ne prévoit pas ce genre de choses. Alors inutile de dire que les principaux fautifs demeurent les tireurs de coup de pieds arrêtés, directement impliqués dans cette mascarade. Procédons par élimination. Ne touchons pas aux tricheurs qui se trouvent dans les trente derniers mètres (trente-cinq pour les tireurs de coup franc de Bundesliga). Après tout, leur vice a un sens : se rapprocher d'une distance qui augmente leurs chances de marquer. Épargnons aussi les gardiens. Ces gens-là sont différents. Non, les vrais lâches sont les défenseurs qui font ça (souvent en fin de match). Les voir tirer de 70 mètres au lieu de 72 peut provoquer une colère sincère. Allez hop, un latéral, au hasard : Marcelo Pour commencer, les arbitres seraient inspirés de ne pas détourner le regard du ballon les secondes qui suivent le coup de sifflet qui a sanctionné la faute (ou le hors-jeu). Ou de placer le ballon eux-mêmes. Sinon, en dédouanant ses petits hommes fluo, on peut tout de même y trouver quelques issues favorables. Une réponse plus radicale pourrait être apportée à ce problème en forçant les coupables à effectuer des heures de travail d'intérêt général dans un bowling. Car après tout, là-bas, il y a aussi des gens qui aiment donner de l'effet à une sphère. Et eux le font tout en portant des chaussures orthopédiques.La vérité, c'est que si l'effet rétro était appliqué à tous les sports, les catastrophes s'enchaîneraient. Le tir à l’arc et le lancer du javelot (hein, Salim Sdiri ?) deviendraient les sports les plus dangereux du monde. Ne parlons même pas des conflits géopolitiques. Car qui a vraiment envie de se prendre son propre missile dans la figure ? L'obus contre son camp, non merci. Troyes ) : « Orléans ) : «