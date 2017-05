Les joueurs qui prennent le ballon dans les mains en tombant

Ce sont des gestes ou des attitudes qui énervent. Qui sont insupportables. Qui rendent dingue tout supporter au stade ou devant sa télé. Et franchement, comme dirait Édouard Balladur : « Je vous demande de vous arrêter. » Septième épisode, Les joueurs de champ qui prennent le ballon dans les mains en tombant.

D'où cela vient ?

Pourquoi c'est insupportable

Qui l'incarne le mieux ?

Comment faire pour que ça s'arrête ?

Pourquoi ça peut précipiter la fin du monde ?

Faites entrer les accusés

Coefficient d'irritabilité

Par Mathias Edwards

De la nature humaine, évidemment. Qui est mauvaise, comme l'a théorisé Hobbes, en affirmant que cette dernière est caractérisée par « la peur continuelle et la crainte d’une mort violente ; et la vie que l’homme mène est solitaire, misérable, désagréable, sauvage et brève. » Ramenée à la condition du footballeur, les paroles de ce bon vieux Thomas se traduise par une peur constante de la défaite, la victoire étant la seule condition pour que ce dernier s'épanouisse. Ce qui le pousse à user de tous les artifices que les règles de la FIFA lui autorise. Comme, par exemple, lorsqu'il est bousculé, s'écrouler en prenant soin de s'emparer du ballon avec les mains avant même que l'arbitre ait signalé une faute. Ne lui laissant pas d'autre choix que de lui accorder un coup-franc.Parce que c'est de l'anti-jeu. Et parce que dans ce type de situation, c'est le joueur qui s'adjuge le droit d'arbitrer. Au moment où le chenapan ramène le ballon vers lui avec la main, l'arbitre n'a pas eu le temps prendre sa décision. Ou s'il l'a prise, n'a pas eu le temps de la signaler. Et jamais il n'ose signaler une main. Le plus insupportable étant les cas où le joueur qui obtient le coup-franc se relève en levant le pouce vers l'homme en noir, l'air de dire « c'est bien mon petit, t'as pris la bonne décision » . La condescendance poussée à son paroxysme.Dans les années 2000, ce sont les Brésiliens de Lyon et Bordeaux Juninho et Wendel, qui ont le plus usé de cette technique de truand. Et c'est tout sauf un hasard, si les deux lascars étaient des spécialistes dans l'art d'arroser les lucarnes. Bien souvent, c'était eux-même qui décidaient quand, et depuis quel endroit, partirait leur ogive. Aujourd'hui, la pratique s'est généralisée. La banalisation est telle que plus personne plus ne relève la filouterie. Il est temps que cela change.Obliger les arbitres à prendre leurs responsabilités, et à siffler une main à chaque fois que le cas se présente. Tout simplement. Et à distribuer l'avertissement qui accompagne toute main volontaire, ou tout acte d'anti-jeu caractérisé, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Au biut de trois journées de championnat, le problème serait réglé. Ou presque. Le Paris Saint-Germain servirait évidemment de cobaye, comme lorsqu'une tentative de réglementation des ceinturages de défenseurs sur les corners avaient été tentée, mènerait une campagne médiatique dénonçant l'acharnement dont il est victime, et tout redeviendrait comme avant. On ne lutte pas contre la nature humaine (qui encore une fois, est mauvaise).Parce que la loi est la même pour tout le monde, et qu'on ne peut pas la faire respecter soi-même, sans en être le dépositaire, et ensuite en récolter les bénéfices. Sinon, cela s'appelle le Far West, et cela se termine par un génocide. Et quelques années après, on élit un Président prêt à balancer des missiles sur tout ceux qui s'opposent à lui.. »« C. »sifflable. »