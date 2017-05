Les joueurs qui parlent avec la main devant la bouche

Ce sont des gestes ou des attitudes qui énervent. Qui sont insupportables. Qui rendent dingue tout supporter au stade ou devant sa télé. Et franchement, comme dirait Édouard Balladur : « Je vous demande de vous arrêter. » Il est temps de se pencher sur ceux qui discutent avant, pendant et après les matchs en mettant la main devant la bouche.

D'où cela vient ?

Pourquoi c'est insupportable ?

Qui l'incarne le mieux aujourd'hui ?

Comment faire pour que ça s'arrête ?

Pourquoi cela peut précipiter la fin du monde ?

La parole est à la défense :

Coefficient d'irritabilité

» Au bistrot du coin, en famille ou en colonie de vacances au fin fond du Gers, ce 9 juillet 2006, la France s’est arrêtée de respirer devant les images de la finale du Mondial. On joue la 110minute à Berlin, Zidane vient de mettre un coup de boule à Marco Materazzi . L’arbitre le renvoie au vestiaire. À la retraite aussi. Et c’est l’ Italie qui soulève la Coupe du monde. Mais alors, qu’a bien pu dire ce fourbe de Materazzi pour faire dégoupiller Zizou ? La question agite la planète, des journaux du monde entier font appel à des spécialistes de « lecture labiale » . Pour, l’Italien aurait traité la sœur de ZZ de «» . Selon le, l’insulte exacte est à la suivante : «» . Ledégaine même LA spécialiste du Royaume-Uni. Verdict selon Jessica Rees, 36 ans d’expertise dans la police : «» . Un an plus tard, Materazzi finira par lâcher sa propre version. Il aurait déclaré : «» en réponse à un Zizou qui lui demandait s'il voulait son maillot pour le tirer autant. Désormais, sur un terrain de foot, et a fortiori lors des grandes compétitions internationales, tout propos peut être décrypté. Dès lors, une seule solution : mettre la main devant la bouche.Parce que le football, ce sont des gueules. La joie de Marco Tardelli après son but en finale du82 ; le regard penaud de Maxime Bossis quand il loupe son tir au but face aux Allemands ; les pleurs de Gazza quand l’arbitre lui tend le carton jaune qui signifie la fin de sa Coupe du monde 90 ; la colère de Didier Drogba à l’issue du controversé Chelsea - Barcelone : «» ; les mots de doux de Roy Keane contre Patrick Vieira dans le couloir d’Highbury. En somme, des visages marqués par le spectre des émotions fortes. Et pas des mains devant la bouche qui cachent le sel de toute discussion non standardisée.Les deux meilleurs joueurs du monde, les plus regardés et les plus épiés : Lionel Messi et Cristiano Ronaldo Faire un tour en DeLorean pour revenir, au hasard, en 1985, l’année du troisième Ballon d’or ramassé par Michel Platini. Disparu le budget loisirs du ménage entièrement consacré aux abonnements Canal, beIN Sports et SFR Sports. Disparus la super loupe et les plans de coupe toutes les cinq secondes de Jean-Jacques Amsellem. Disparus les vingts caméras par match et les experts en lecture labiale convoqués pour lire les cochoneries que l'on s’échange sur les terrains. Disparus les réseaux sociaux. Disparue l’affaire Aurier. Disparus les clubs qui verrouillent la communication des joueurs. Disparus les joueurs qui vivent en vase clos et doivent se protéger de l’environnement médiatique. Disparue la main devant la bouche avant, pendant et après les matchs.Faites le test. La prochaine fois que vous foulerez une pelouse avec votre équipe du dimanche, conversez toute la rencontre en mettant votre main devant la bouche. À la fin du match, le constat est sans appel : la paume de votre main est pleine de postillons. D’autant plus souillée que «» , comme le soulignait Jean-François Toussaint, directeur de Institut de recherche biomédicale et d’épidémiologie du sport (Irmes) à l’Insep, pour Slate . Or, comme le pointaient les travaux de Louis Pasteur dès le XIXe siècle, le crachat est une cause de la tuberculose et d'autres maladies. Donc imaginer si tous les joueurs se serraient la pogne après avoir passé tout le match à se postillonner dans la main... Entre voir ses propos décryptés par les télés ou attraper la tuberculose, il faut choisir.(comme J+1 sur Canal +, ndlr)(...)"Faites attention"