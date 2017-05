Les joueurs qui lèvent le bras tout le temps pour contester

Ce sont des gestes ou des attitudes qui énervent. Qui sont insupportables. Qui rendent dingue tout supporter au stade ou devant sa télé. Et franchement, comme dirait Édouard Balladur : « Je vous demande de vous arrêter » . Étude cette semaine de ces joueurs qui ne peuvent s'empêcher de faire signe à l'arbitre avec le bras levé.

0

D'où cela vient ?

Pourquoi c'est insupportable

Qui l’incarne le mieux ?

Comment faire pour que ça s'arrête ?

Pourquoi ça peut précipiter la fin du monde

Faites entrer les accusés

Coefficient d'irritabilité

Épisode 1 : Le corner joué à deux



Épisode 2 : Les mecs qui placent le ballon en dehors de l'arc sur corner



Épisode 3 : Les gens qui quittent le stade cinq minutes avant la fin



Le vice, les garces et les pleureuses font partie intégrante du football depuis toujours. Mais à l'aube du jeu, il n’y avait pas d’arbitre dans le rectangle vert. Et sans le fair-play des capitaines d'équipes, pas de jeu. Alors, naturellement, pour retrouver la trace des premiers joueurs qui auraient eu l’outrecuidance de lever le bras pour quémander une faute ou une remise en jeu, il faut remonter à l’arrivée de l’arbitre, d’abord en tribune à partir de 1849, puis du trio arbitral tel que nous le connaissons aujourd’hui, depuis 1891.Il y a ceux qui se tournent vers l’arbitre assistant, le visage ahuri, le bras levé, pour demander un hors-jeu. Bruno Derrien en sait quelque chose, il a trimbalé son sifflet sur les pelouses dans les années 1990 et 2000 : «» , note le co-auteur de. Mentir systématiquement avec l’assurance de celui qui est sûr de son fait, d’accord. Contester ensuite auprès de l’homme en noir, comme si on était victime de la pire des injustices, passe encore. Mais ce qui ne sera jamais tolérable, c'est de s’arrêter de jouer et concéder ensuite un but ! À commencer par Maxime Gonalons , qui stoppe complètement sa course sur le quatrième but de l’Ajax , mercredi soir. Le coefficient UEFA de la France ne te dit pas merci, capitaine de barque. Bruno Derrien est catégorique : «» Des matchs rugueux de District aux joutes européennes, le défenseur présente la fâcheuse tendance à lever son bras. Et il n’y qu’à s’attarder sur le dernier Monaco Juventus , pour s’apercevoir que les trois salopards Chiellini-Bonucci-Barzagli brandissent leur membre supérieur pour demander un hors-jeu de Mbappé dès le début du match. Mais à ce petit jeu, personne n’arrive à la cheville (ou plutôt au coude) de Thiago Silva ! À croire qu’avec son index pointé vers le ciel, le Brésilien prie le Tout-Puissant à chaque fois qu’il défend.Au rugby, quand un joueur conteste une pénalité auprès de l’arbitre, celui-ci renvoie son équipe dix mètres plus loin, au handball, c’est deux minutes d’exclusion, au basket, c’est faute technique et lancer franc pour l’adversaire. Au foot ? Bah, rien. «, poursuit Bruno Derrien.» Mais, en même temps, comme le reconnaît l’ancien arbitre, «» De l’intérêt de mettre en place l’exclusion temporaire pour calmer les ardeurs des frondeurs.Parce que si l’on avait tout le temps les bras levés, la vie quotidienne s’avérerait bien trop difficile à supporter. L’été, chaque trajet en bus deviendrait un supplice, où chaque passager serait à la merci de la transpiration de son voisin. Tout le monde écouterait Magic System et ferait des concerts comme David Guetta. Le point positif, c’est que si les gens avaient tout le temps les bras levés, cette saloperie de ola ne tournerait plus au Stade de France à chaque match des Bleus, et Shy'm ne se serait jamais viandée par terre en sautant dans la fosse de Bercy."Continuez à jouer, attendez que l’arbitre siffle.""hors-jeu"