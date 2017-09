Les joueurs qui font des petits pas d'élan sur penalty

Ce sont des gestes ou des attitudes qui énervent. Qui sont insupportables. Qui rendent dingues tout supporter au stade ou devant sa télé. Et franchement, comme dirait Edouard Balladur : « Je vous demande de vous arrêter. » Focus aujourd'hui sur ces mecs qui font des petits pas d’élan avant de tirer un coup de pied arrêté.

D'où cela vient ?

Pourquoi c'est insupportable ?

Vidéo

Qui l'incarne le mieux aujourd'hui ?

Comment faire pour que cela s'arrête ?

Pourquoi cela peut précipiter la fin du monde

La parole est à la défense

Coefficient d'irritabilité

Par Florian Lefèvre

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C’est une mode que l’on peut remarquer depuis la fin des années 2000. Tirer un penalty, un coup franc, un corner en troquant une course d’élan classique pour des tout petits pas – presque du surplace – avant la frappe. À l’heure où l’image du joueur est sacralisée, certains semblent avoir la prétention de vouloir apposer leur signature aux coups de pied arrêtés. Peut-être s’imaginent-ils avoir une place à côté des légendes ayant donné leur nom à un geste technique : Panenka (la feuille morte), Madjer (la talonnade), Zidane (la roulette), Cruyff (le «» , ce geste technique où le cuir passe derrière la jambe d’appui). La vérité, c’est que ceux qui font ces petits pas avant de tirer n’ont pas leur place au panthéon du foot, mais, au mieux, dansParce que c’est l’échec assuré, particulièrement sur penalty. Même des grands noms comme Samuel Eto’o Paul Pogba ou encore Neymar sont tombés dans le panneau en faisant des petits pas, entre arrogance et nonchalance, avant de voir leur tentative repoussée par le gardien. Tout simplement parce qu’à l’instar des botteurs de pénalités au rugby ou des sauteurs en longueur en athlétisme, réussir sa course d'élan nécessite un rituel précis : distance, angle de la course, vitesse de la préparation, angle de la jambe d’appui... Et puis un penalty raté après une course d’élan classique du tireur laissera toujours moins de regrets que l’amertume éprouvée par les supporters de l’ Italie après les petits pas de canard de Simone Zaza en quarts de finale du dernier Euro.C’est sûrement celui qui maîtrise le mieux cette « technique » , puisqu'il en a fait sa marque de fabrique au Stade rennais. Bien avant de partir à l' AC Milan , d’exploser à Bordeaux , de planter sa tente dans l’infirmerie de l’Olympique lyonnais et de revenir en Bretagne, Yoann Gourcuff faisait déjà des petits pas au moment de tirer un corner ou un coup franc au début de sa carrière. Un précurseur, en somme. Un homme dont l'échauffement se prolonge sur le terrain, aussi.Jeter un coup d’œil dans le rétro, c’est toujours utile pour éviter un accrochage. Si les tireurs de coups de pied arrêtés avaient la bonne idée de s’inspirer des références en la matière, ils s’apercevraient que Juninho n’a jamais marqué de coup franc en piétinant avant de tirer. Ni Matt Le Tissier sur penalty, lui qui n’aura manqué qu’une seule fois dans l’exercice – contre Nottingham Forest, en 1993 – pour un bilan en carrière de 47 réussites sur 48 tentatives. Sinon, rien de tel qu’une bonne gamelle pour apprendre à se relever : «, regrettait Simone Zaza après son fameux numéro à l’Euro 2016.» Madame en tête.Tirer à droite ou à gauche ? Comme les coups de pied arrêtés, la vie est une succession de dilemmes : fromage ou dessert, aller se coucher ou regarder encore un épisode, partir maintenant pour arriver largement en avance ou prendre le train suivant avec le risque d'être en retard. On a beau être confronté à ces situations au quotidien, on continue éternellement de se tordre la tête pour trouver la réponse. Sauf qu'à force de trop tergiverser, on finit par s'y perdre et accumuler les regrets comme Simone Zaza et tous les adeptes des petits pas. Comme pour le réchauffement climatique, il est temps d'arrêter de repousser l'échéance en piétinant. Il faut prendre une décision et foncer !