Les joueurs qui font des coups d’envoi façon rugby

Ce sont des gestes ou des attitudes qui énervent. Qui sont insupportables. Qui rendent dingue tout supporter au stade ou devant sa télé. Et franchement, comme dirait Edouard Balladur : « Je vous demande de vous arrêter. » Focus aujourd'hui sur ces mecs qui envoient un grand ballon en touche pour démarrer un match.

D’où cela vient ?

Pourquoi c’est insupportable ?

Qui l’incarne le mieux aujourd’hui ?

Comment faire pour que cela s’arrête ?

Pourquoi cela peut précipiter la fin du monde ?

Parole à la défense

Par Kevin Charnay

En 1871, pour se distinguer définitivement du football et de la «» , est créée la première Fédération nationale de rugby en Angleterre : la Rugby Football Union (RFU). Mais jusque-là, depuis presque quarante ans, se joue dans les écoles anglaises un sport hybride entre le football et le rugby. Un sport descendant de la soule, un sport très pratiqué dans le nord-ouest de la France depuis le Moyen-Âge. C'est dire si les liens entre football et rugby sont serrés et ancrés en eux depuis longtemps. Alors apparemment, de temps en temps, les footballeurs ont des pulsions de rugbymen, et les extériorisent en balançant des grands ballons en touche sur l'engagement.Parce que le rugby est insupportable, notamment à cause de la frange de ses supporters moralisateurs qui passent leur temps à comparer les «» à ce sport de «» , de «» , de «» , de «» , de «» . Et puis c'est une question de bon sens : autant au rugby, « gagner du terrain » a une réelle utilité d'un point de vue tactique, autant au football, un ballon perdu n'est rien d'autre qu'un ballon perdu... Alors messieurs, profitez de ce sport qui se pratique sans un ballon aux rebonds aléatoires pour vous distinguer de ces gens à l'accent du Sud-Ouest.De plus en plus d’équipes utilisent cette technique. Mais en France , c’est bel et bien l’ Olympique de Marseille qui l’incarne le mieux, en envoyant systématiquement une grande praline en touche sur chaque engagement depuis le début de la saison. Même contre le PSG . Malin, quand on sait qu’on risque de passer une bonne partie du match à courir derrière le ballon pour tenter de le récupérer, de le rendre tout de suite à l’adversaire. Pour l’instant, ce coup d’envoi a permis aux Marseillais d’obtenir une demi-occasion de but contre Rennes le 13 janvier. Beau ratio en 28 journées.Le meilleur moyen d’enrayer une maladie, c’est le vaccin. Et un vaccin, qu’est-ce c’est ? C’est l’introduction d’un agent extérieur, grossièrement un petit bout de la maladie, dans un organisme afin de créer une réaction immunitaire positive. Si les footballeurs ont tant envie de se prendre pour des rugbymen, une petite leçon devrait suffire à les en dissuader. Ainsi, à chaque fois qu’un joueur trouve une touche lointaine sur l’engagement, l’équipe adverse devrait être autorisée à envoyer un de ses hommes lui infliger un énorme plaquage cathédrale. Là, il devrait être vacciné.Ce coup d’envoi directement envoyé dans les tribunes est symptomatique d’une époque et d’une société qui veut tout trop vite, et qui ne sait plus être patiente. Précipiter l’engagement, c’est devenir militant pour un parti politique dès ses douze ans, c’est demander quelqu’un en mariage dès la première rencontre. Déjà que le taux de divorce est élevé, en se précipitant de la sorte, il va être systématique. Résultat, d’échec amoureux en échec amoureux, les gens n’oseront plus aller les uns vers les autres, et seront terriblement seuls. Et la solitude, c’est l’assurance d’une vague de dépressions inédite, qui va aboutir à un immense suicide collectif. S’il vous plaît, gardez un peu ce ballon.