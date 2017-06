Les joueurs qui célèbrent leur passe décisive

Ce sont des gestes ou des attitudes qui énervent. Qui sont insupportables. Qui rendent dingues tout supporter au stade ou devant sa télé. Et franchement, comme dirait Edouard Balladur, « Je vous demande de vous arrêter » . Focus aujourd'hui sur ces égocentriques qui célèbrent leur passe décisive.

1

D'où cela vient ?

Pourquoi c'est insupportable ?

Qui l'incarne le mieux aujourd'hui ?

Comment faire pour que cela s'arrête ?

Pourquoi cela peut précipiter la fin du monde ?

La parole est aux acteurs

Par Gaspard Manet

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

De la fatuité de l’Homme, évidemment. De sa recherche de gloire, de son désir de couronne. Et forcément, certains footballeurs n’y échappent pas. Car lorsque l’on souhaite à tout prix marquer l’histoire, il est important de ne pas être qu’un élément du succès, il faut être le succès. L’incarner, le personnifier. Le rôle du buteur, en quelque sorte. Difficile alors pour les autres d’exister lorsque les palmes de la victoire reviennent toujours aux mêmes. Difficile d’accepter de n’être qu’un pion, qu’un rouage. Surtout lorsque le travail que l’on vient d’abattre a été déterminant, décisif. Comme sur une passe décisive. Lorsqu’un caviar est distribué, inutile de préciser que le fournisseur est bien plus important que le consommateur. Pourtant c’est à ce dernier que revient le droit de fêter son but. Évidemment, il se doit de le faire collectivement, c’est la base, mais personne d’autre n’a le droit de s’octroyer personnellement cet instant. C’est ainsi. Et pas autrement.Parce que c’est terriblement gênant. Et qu’il n’est pas très agréable d’être confronté à ce terrible sentiment où la pitié se mêle à la tristesse et parfois même à la colère. Voir un passeur s’en aller célébrer son offrande sans attendre l’accolade collective est quelque chose qu’aucun humain ne devrait voir dans sa courte existence. Personne n’a mérité d’assister à cela. Personne. On regarde un match pour vibrer, pour ressentir des émotions fortes, intenses, surement pas pour assister à une crise de reconnaissance d’un joueur en mal d’attention tel un enfant à qui il faudrait toujours rappeler qu’on l’aime fort et que, oui, son dessin est plutôt réussi malgré la forme ronde de la maison. Il faut grandir, messieurs.Tous les joueurs qui ont été dotés d’un taux d’autosatisfaction hautement élevé à la naissance. On pense notamment à Zlatan Ibrahimović et sa passe décisive pour Rabiot face à Chelsea en Ligue des Champions. Plus récemment, Sterling était allé fêter sa passe pour Gündogan face à Barcelone à l’opposé de ses coéquipiers. Peut-être qu’au fond les plus propices à célébrer leur passe décisive sont les attaquants. Trop habitués à être dans la lumière, sous les projecteurs, ils ont du mal à s’effacer, à laisser un autre jouir d’un moment qui leur appartient normalement. Peut-être n’est-ce qu’un manque d’habitude, finalement. Une sorte de maladresse. Mais qui n’en reste pas moins en rien excusable.C’est malheureux, mais il faut parfois utiliser la manière forte. Très forte, même. Pourquoi ne pas envisager de sanctionner d’un carton jaune les auteurs de célébrations de passe. Un bon moyen de faire de la prévention. En échange, on pourrait arrêter de sanctionner le buteur qui met son maillot sur la tête ou celui qui exhibe son dernier tatouage en forme de chapelet avec les initiales des membres de sa famille autour. On laisse la possibilité aux buteurs de célébrer topless et on accentue la politique de sanction à l’encontre des passeurs mégalomanes. Il faudra toutefois faire très attention. En effet, la teneur de la célébration est bien évidemment à prendre en compte. Il va de soi que le joueur a le droit de courir pour manifester sa joie s’il se dirige vers son coéquipier à la conclusion de l’action. Il est évident que cette règle respecterait la célébration collective. Mieux, elle l’inciterait. Car seul le passeur qui s’en va en solo au poteau de corner sans attendre ses coéquipiers sera sanctionné d’un carton jaune. Voir d’un rouge selon l’appréciation de l’arbitre. Encore plus efficace, il est indispensable de rappeler aux plus jeunes, dans les écoles de foot, que ce sport reste collectif et que sans l’autre on est rien. Ou alors si, juste un mec qui célèbre une passe. Tout seul. Comme un con.Dans un monde qui court à sa perte, seule l’entraide pourra nous permettre de repousser l’extinction de la race humaine. Seul, l’Homme ne vaut rien. Il n’y a qu’à plusieurs qu’il peut faire de belles choses. Seulement on est loin de cette unité. De cette harmonie collective. Et la faute à qui, s’il vous plait ? À ceux qui célèbrent leur passe décisive sur les différents terrains de football du globe. Aveuglés par leur amour d’eux-mêmes, ces antihumanistes ne se rendent même pas comptent qu’ils contribuent à l’effondrement de notre société. Car en faisant l’éloge de l’individualisme, en glorifiant l’égocentrisme, les célébrateurs de passe décisive nous éloignent de notre but premier : aimer son prochain. Bande de salauds.. ». ». »