Les joueurs qui célèbrent leur but en formant un cœur avec les doigts

Ce sont des gestes ou des attitudes qui énervent. Qui sont insupportables. Qui rendent dingues tout supporter au stade ou devant sa télé. Et franchement, comme dirait Edouard Balladur, « je vous demande de vous arrêter » . Focus aujourd'hui sur ces hommes sensibles qui célèbrent leurs buts d’un cœur avec les doigts.

D’où cela vient ?

Pourquoi c’est insupportable ?

Qui l’incarne le mieux ?

Comment faire pour que ça s’arrête ?

Pourquoi ça peut précipiter la fin du monde ?

Faites entrer les accusés

Par Maeva Alliche

La modea fait bien plus de mal qu’on ne l’imaginait. Avant leset lesdevant les miroirs, elle a été la principale instigatrice du cœur avec les doigts, et ne s’est pas contentée de l’importer sur les réseaux sociaux ou dans les salles de concert. Le phénomène a aussi frappé aux portes des stades, et malheureusement pour les amoureux du ballon rond, le football n’a pas été épargné par la gêne de ce geste. Non, le footballeur n’est pas qu’un homme égoïste, imbu de sa personne qui roule en grosse cylindrée et qui compte ses thunes à longueur de journée. Le footballeur est aussi un être sensible qui est reconnaissant envers ceux qui sont à ses côtés au quotidien. Et quoi de plus démonstratif qu’un cœur formé avec les mains pour témoigner de son amour ? Certains joueurs ont donc le plus naturellement du monde repris à leur compte l’idée de former le symbole de l’amour avec leurs pouces et index, pour pouvoir dire «» à l'heureuse élue, leurs enfants, leur famille. Aucun type de joueurs n’y a échappé, pas même les plus rebelles comme ce gros dur d' Arturo Vidal Parce que justement, malgré certains signes avant-coureurs, admettre que les footballeurs sont descomme les autres n’est pas chose aisée. Un terrible sentiment de gêne s’abat sur le stade lorsque le buteur court vers les tribunes, lève ses mains, tend ses pouces vers le baset courbe ses index pour former le signe de l’amour. L’éponge pourrait à la rigueur être passée si le geste était destiné aux coéquipiers, au passeur décisif, au coach, ou même au préparateur physique pour les remercier du travail accompli. Mais, jusqu’à preuve du contraire, madame n’est pas sur le terrain aux côtés de monsieur pour le faire marquer, pas plus que ses enfants, ses parents où même tonton Guy et tata Simone. Trop detue le, un match de foot n’est pas un concert de Selena Gómez, messieurs.S’ils sont nombreux à oser faire ressortir le côtéqui sommeille en eux, Ángel Di María et Gareth Bale en sont les porte-drapeaux. Le premier s’est converti au «» lorsqu'il portait encore la tunique de Benfica . «» , se souvenaitil y a quelque temps. Depuis sa conversion, plus aucun but ne peut être inscrit par le Parisien sans que nous soit infligée cette déclaration d’amour mimée. Mais l’Argentin n’a pas le monopole du cœur. Gareth Bale a aussi fait sienne cette célébration depuis ses débuts chez les, par amour pour son amie d’enfance devenue depuis Mrs Bale. Le Gallois se l’est même littéralement approprié, faisant du cœur avec les doigts le logo de sa marque. Logo bien sûr déposé à l’équivalent britannique de l’INPI. Le cœur a ses raisons que le business n’ignore pas.Trop c’est trop, il est temps de dire stop à ces ayatollahs de l’amour et pseudo romantiques. Plusieurs solutions s’offrent à la FIFA pour interdire toute utilisation de ce geste. La première, imposer le port des moufles aux vingt-deux acteurs d’une rencontre. Ainsi emmitouflés, les joueurs pourront au mieux former un triangle ou un rond avec leurs mains. Deuxième solution, si le port des moufles s’avère dérangeant selon le climat, attacher les doigts des joueurs. Radicale, mais efficace. En échange, les joueurs seront autorisés à retirer leur maillot pour pouvoir exhiber un magnifique tee-shirt à message. Un tee-shirt sur lequel est écrit «» ou «» reste quand même moins gênant qu’un cœur formé avec les doigts. Quoique...Le cœur avec les doigts investi tous les pans de notre société, salles de concert, cours de récré, stades de foot. Les hommes politiques pourraient eux aussi s’y mettre. Les relations diplomatiques entre les pays ne tiendraient alors qu’à deux pouces et deux index. Cour de l’Élysée, Emmanuel Macron reçoit Angela Merkel. Pour la rassurer sur les relations qui unissent leurs deux pays, le président français, inspiré par Florian Thauvin , l’accueille en formant un cœur avec ses doigts, au lieu de lui serrer la main ou de lui claquer la bise. La chancelière allemande est conquise. Problème : deux mois plus tard lors de la venue du président américain, Manu offre une poignée de main virile à ce dernier. Vexé de ne pas avoir eu le droit à la même attention que son homologue germanique, Donald Trump décide de laver cet affront. En moins de temps qu’une séance d’UV, Donnie interdit l’entrée sur le sol américain à tous les ressortissants français. Une guerre froide vient d’être déclarée entre la France et les USA . On dit merci qui ? Merci Ángel et Gareth."Ils le font tous, et toi quand tu marques, tu ne me fais jamais rien."(rires) »