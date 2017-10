Les joueurs mexicains fondent l’AMF pour protéger leurs droits

LG

Et la révolution footballistique du jour revient au Mexique Ce samedi, quelque 8 000 joueurs et joueuses professionnels mexicains ont finalisé la fondation de l’Asociacion Mexicana de Futbolistas (AMF), qui devra protéger les droits des footballeurs mexicains. Ces derniers subissent de façon récurrente des abus de pouvoir de leurs clubs, qui ne sont ensuite pas sanctionnés par la Liga MX.Les joueurs mexicains n’ont ainsi aucun droit de parole sur leur avenir ou leur destination lors des mercatos. Certains joueurs peuvent aussi être bloqués par les clubs s’il y a eu des soucis entre les deux parties, reniant le statut de joueur libre de tout contrat. «» , clame pourl’ancien footballeur mexicain Alvaro Ortiz, fondateur de l’AMF. Andrés Guardado , Chicharito et Oribe Peralta ont été désignés leaders d’un groupe qui aura pour mission d’ouvrir le dialogue avec la Liga MX, avec en ligne de mire la remise en cause de la possibilité d'aligner dix joueurs étrangers par club décidée par le président de la Liga MX, Enrique Bonilla. Un quota qui a contraint de nombreux Mexicains à passer sur le banc, ou à s’exiler en Amérique du Sud. Le chevalier blanc Dédé Gignac était curieusement moins présent sur ce combat-là.