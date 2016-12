Les joueurs du Real s'entraînent comme sur FIFA

0

Les joueurs du Real Madrid ont eu l'occasion de vraiment rentrer dans le jeu. Non pas à l'aide de lunettes de réalité virtuelle, mais grâce à une petite visite de FIFA au camp d'entraînement madrilène. L'occasion de mettre en place une session de coup francs similaire à celle proposée dans le jeu vidéo. L'objectif est simple : viser les cibles sans toucher le mur.Lesont dû former deux équipes, une espagnole où l'on retrouve notamment Lucas Vázquez et Marco Asensio , et une formation internationale avec James Rodríguez Karim Benzema ou Raphaël Varane . Si sans surprise, c'est le Colombien qui s'est montré le plus habile, c'est bel et bien les Espagnols qui l'ont emporté grâce à coup franc en pleine lucarne de Rubén Yáñez , le troisième gardien du Real.Suffisant pour jeter le doute dans la tête de Zinédine Zidane concernant la hiérarchie des gardiens ?