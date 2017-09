Les joueurs du mois d'août en Ligue 1

1

La @Ligue1Conforama a repris depuis un mois. Découvrez les meilleurs joueurs du mois d'août !#TropheesUNFP pic.twitter.com/P7jiT2ZF5V — UNFP (@UNFP) 11 septembre 2017

JE

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Et les nommés sont... Neymar Jr, Nabil Fekir Radamel Falcao et Malcom . L'UNFP a annoncé sa liste des joueurs retenus pour le trophée de meilleur joueur du mois d'août de la Ligue 1 Conforama. Des cinq, Neymar et Falcao sont les plus décisifs, tout en étant ceux qui ont joué le moins de minutes.Paradoxe ou pas, à la fin, c'est le PSG qui gagne... ou Monaco