Les joueurs du Legia Varsovie agressés par leurs ultras

Supporter une équipe double championne en titre, ce n’est pas si évident.Les joueurs du Legia Varsovie ont beau avoir gagné les deux précédentes éditions du championnat de Pologne , ils ne sont pas à l’abri d’une petite soufflante de la part de leurs ultras. Après avoir pris le bouillon face au deuxième du championnat, le Lech Poznań (3-0), dimanche pour le compte de la onzième journée, les joueurs du Legia pointent seulement à la huitième place du championnat et se sont fait agresser par certains de leurs supporters, d’après le journal localL'entraîneur adjoint, Aleksandar Vukovic , s'est fait purement et simplement tabasser, et certains joueurs, peut-être un poil surpris par ce traitement de faveur, souhaiteraient résilier leur contrat, toujours selon le quotidien polonais.