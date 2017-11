Les joueurs du Club Africain refusent de s'entraîner

LG

Des dinars ou un sort.Les joueurs du Club Africain ont décidé de boycotter l’entraînement ce mardi. Selon la presse locale, les footballeurs de l’équipe tunisienne réclameraient leurs salaires, impayés depuis deux mois, et comptent poursuivre leur mouvement de grève jusqu’à obtenir gain de cause. Une situation qui paraît assez préoccupante, tant le club de Tunis est coutumier du fait : les malheureux joueurs de l’actuel douzième de Ligue 1 tunisienne, entraînés par Marco Simone , avaient ainsi déjà fait l’expérience de quatre mois de salaires de retard en avril dernier, et avaient décidé en conséquence de ne pas prendre leur avion pour l’Ile Maurice, où ils devaient affronter l’AS Port Louis. Sous la contrainte d’un forfait qui aurait privé le club de deux ans de compétitions continentales, les dirigeants avaient cédé au bras de fer et payé l’ensemble de l’effectif.